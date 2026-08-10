Barcelona melanjutkan persiapannya menyambut musim baru, yang dimulai dengan laga pembuka di liga pada 23 Agustus melawan Elche.

Anak-anak asuh Hansi Flick, yang mendapat waktu istirahat kemarin Minggu setelah turnamen persahabatan tiga tim yang digelar pada Sabtu di Udine, kembali menjalani latihan pagi ini Senin dalam sesi latihan yang hanya dihadiri sedikit pemain Barcelona Atletic (tim cadangan).

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", hanya Alvaro Cortes dan Hamza Abdelkarim yang ikut ambil bagian bersama pemain-pemain tim utama lainnya.

Kehadiran kedua pemain ini dalam latihan di bawah arahan Hansi Flick tidak membawa dampak lain apa pun setelah sesi hari Senin. Ini tidak berarti bahwa Flick mencoret sisa pemain Barcelona Atletic dan hanya akan mengandalkan Cortes dan Hamza Abdelkarim, sebagaimana ini juga tidak berarti bahwa pemain-pemain lainnya tidak akan berlatih pada hari-hari berikutnya.

Kehadiran para pemain muda dalam sesi latihan itu lengkap dengan keberadaan kiper Jakobishvili dan Iker Rodriguez, sementara Juan Garcia, Eric Garcia, dan Jordon sudah kembali pada Minggu lalu dan melanjutkan latihan pada hari Senin.

Para pemain internasional yang belum kembali akan tiba paling lambat pada hari Rabu, dan saat itu Flick akan memiliki seluruh tim yang tersedia, sambil menanti para pemain yang datang dan yang pergi.