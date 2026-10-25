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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport
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Bagaimana nasib Hamza? 4 pemain absen menghantam skuad Barcelona di El Clasico

H. Flick
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
H. Abdelkarim
Jerman
Spanyol
Mesir

Bagaimana Flick Akan Mengatasi Krisis Ini?

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengumumkan skuat timnya untuk menghadapi Real Madrid yang dijadwalkan hari ini, Minggu, pada pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Pilihan Flick diwarnai dengan absennya Dani Olmo, Jules Kounde, Eric Garcia, dan Andreas Christensen karena cedera, sementara pelatih asal Jerman itu memasukkan Hamza Abdelkarim ke dalam opsi serangan Barca pada El Clasico.

Berikut daftar lengkap skuat Barcelona pada El Clasico:

Penjaga gawang: Joan Garcia - Szczesny - Livakovic.

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25 Okt 2026

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Pertahanan: Joao Cancelo - Balde - Cubarsi - Xavi Espart - Gerard Martin - Alex Campos.

Lini tengah: Brian Farinas - Gavi - Fermin - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Guren.

Serangan: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.

Barcelona menempati puncak klasemen Liga Spanyol dengan 27 poin, sementara Real Madrid berada di posisi ketiga dengan 21 poin.

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