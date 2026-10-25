Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengumumkan skuat timnya untuk menghadapi Real Madrid yang dijadwalkan hari ini, Minggu, pada pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Pilihan Flick diwarnai dengan absennya Dani Olmo, Jules Kounde, Eric Garcia, dan Andreas Christensen karena cedera, sementara pelatih asal Jerman itu memasukkan Hamza Abdelkarim ke dalam opsi serangan Barca pada El Clasico.

Berikut daftar lengkap skuat Barcelona pada El Clasico:

Penjaga gawang: Joan Garcia - Szczesny - Livakovic.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Pertahanan: Joao Cancelo - Balde - Cubarsi - Xavi Espart - Gerard Martin - Alex Campos.

Lini tengah: Brian Farinas - Gavi - Fermin - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Guren.

Serangan: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.

Barcelona menempati puncak klasemen Liga Spanyol dengan 27 poin, sementara Real Madrid berada di posisi ketiga dengan 21 poin.