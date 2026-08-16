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Diterjemahkan oleh

Bagaimana Nasib Diomande? Mourinho Umumkan Susunan Pemain Real Hadapi Schalke

Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Club Friendlies
Y. Diomande
Jerman
Spanyol

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan susunan pemain Los Blancos untuk laga uji coba melawan Schalke pada Minggu malam hari ini.

Mourinho menurunkan bintang Prancis Kylian Mbappe dalam susunan pemain utama, bersama Vinicius Junior dan Brahim Diaz.

Pelatih asal Portugal itu memilih menempatkan rekrutan anyar asal Pantai Gading, Yan Diomande, di bangku cadangan.

Berikut susunan pemain Real Madrid:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois

LaLiga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
DFB-Pokal
Hallescher FC crest
Hallescher FC
HAL
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04

Pertahanan: Trent Alexander-Arnold – Dean Huijsen – Alvaro Carreras – Ibrahima Konate

Lini tengah: Bernardo Silva – Fede Valverde – Arda Guler

Lini serang: Brahim Diaz – Vinicius Junior – Kylian Mbappe

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