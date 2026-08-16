Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan susunan pemain Los Blancos untuk laga uji coba melawan Schalke pada Minggu malam hari ini.

Mourinho menurunkan bintang Prancis Kylian Mbappe dalam susunan pemain utama, bersama Vinicius Junior dan Brahim Diaz.

Pelatih asal Portugal itu memilih menempatkan rekrutan anyar asal Pantai Gading, Yan Diomande, di bangku cadangan.

Berikut susunan pemain Real Madrid:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois

Pertahanan: Trent Alexander-Arnold – Dean Huijsen – Alvaro Carreras – Ibrahima Konate

Lini tengah: Bernardo Silva – Fede Valverde – Arda Guler

Lini serang: Brahim Diaz – Vinicius Junior – Kylian Mbappe