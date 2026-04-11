Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

Bagaimana kondisi Salah? Susunan pemain untuk pertandingan Liverpool vs Fulham

Liverpool berusaha mempertahankan peluangnya untuk lolos ke Liga Champions

Arne Slot, manajer Liverpool, mengumumkan susunan pemain resmi timnya untuk menghadapi Fulham dalam laga pekan ke-32 Liga Primer Inggris, yang akan digelar di Stadion Anfield.

Liverpool memasuki pertandingan ini di bawah tekanan besar, karena mereka harus menang untuk mempertahankan peluang lolos ke Liga Champions, di mana mereka saat ini berada di peringkat kelima.

Slott mengembalikan Mohamed Salah ke susunan pemain inti, untuk memimpin serangan bersama Cody Gakpo dan Rio N'Gomo, sementara Hugo Ekitike duduk di bangku cadangan dalam kejutan besar.

Susunan pemain Liverpool:

Penjaga gawang: Mamardashvili.

Barisan pertahanan: Frimpong – Van Dijk – Konaté – Andy Robertson

Gelandang: Dominik Szoboszlai – Curtis Jones – Florian Wirtz

 Penyerang: Mohamed Salah - Cody Gakpo - N'Gomo

Susunan Pemain Fulham:

Penjaga gawang: Bernd Leno

Barisan pertahanan: Castagne – Joachim Andersen – Calvin Bassey – Anthony Robinson.

Lini tengah: Sander Berg – Alex Iwobi – Harry Wilson – Bobby De Cordova-Reid (King) – Alexander Bob.

Lini serang: Rodrigo Moniz.

Iklan