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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Bagaimana dengan Raphinha? 4 perubahan dalam susunan pemain Barcelona menghadapi Real Betis

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
Raphinha
Spanyol

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemain tim Katalan untuk menghadapi Real Betis, Sabtu malam, pada pekan kesembilan Liga Spanyol.

Barca berambisi mempertahankan rekor sempurna, setelah menang dalam 8 pekan pertama kompetisi.

Menurut surat kabar Mundo Deportivo, Flick melakukan 4 perubahan pada susunan pemain yang tampil saat melawan Galatasaray di Liga Champions.

Susunan inti Barca diperkuat dengan masuknya Jules Kounde, Xavi Espart, Karim Adeyemi, dan Gabriel Jesus, sementara Eric Garcia, Joao Cancelo, Dani Olmo, dan Anthony Gordon absen dari starting XI.

Di bangku cadangan Barcelona terdapat Raphinha, yang telah pulih dari cederanya dan kembali tersedia untuk tampil, serta Frenkie de Jong setelah mendapatkan izin medis untuk bermain.

Berikut susunan pemain Barcelona:

Penjaga gawang: Joan Garcia

Pertahanan: Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart

Lini tengah: Rodri, Pedri, Fermin Lopez

Lini serang: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus

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