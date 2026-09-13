Michael Carrick, pelatih Manchester United, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menjalani derby Manchester, menghadapi Manchester City, malam ini pada hari Minggu, di Stadion Old Trafford, dalam rangka pekan keempat Liga Primer Inggris.

Bruno Fernandes memimpin susunan pemain Man United, sementara Matheus Cunha bermain di posisi penyerang tengah, dibantu duet Bryan Mbeumo dan Marcus Rashford.

Berikut susunan pemain Man United:

Penjaga gawang: Lammens.

Lini pertahanan: Dalot, Maguire, Martinez, Dorgu.

Lini tengah: Tielemans, Mainoo, Bruno Fernandes.

Lini serang: Mbeumo, Rashford, Cunha.

Di sisi lain, Erling Haaland bersiap memimpin lini serang Manchester City dengan bantuan trio Rayan Cherki, Antoine Semenyo, dan Phil Foden, sementara pemain asal Maroko Ayoub Bouaddi duduk di bangku cadangan.

Berikut susunan pemain City yang diarsiteki pelatih Enzo Maresca:

Penjaga gawang: Donnarumma.

Lini pertahanan: Nunez, Dias, Guehi, Gvardiol.

Lini tengah: Anderson, Enzo Fernandez, Rayan Cherki.

Lini serang: Semenyo, Foden, Haaland.

Manchester City memiliki 9 poin di peringkat kedua, di bawah Arsenal yang memuncaki klasemen dengan poin sempurna (12 poin), sementara Man United memiliki 4 poin di peringkat ketiga belas.

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