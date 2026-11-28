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Ucapan Brahim Diaz setelah memperpanjang kontraknya di Real Madrid bukan sekadar pesan perayaan biasa. Ucapan itu kembali menegaskan keteguhannya mengejar mimpi yang ia mulai bertahun-tahun lalu, ketika meninggalkan Manchester City demi mencari kesempatan menorehkan namanya dalam sejarah Los Blancos. Meski persaingan begitu ketat dan menit bermainnya terbatas belakangan ini, bintang Maroko itu memilih bertahan, menolak godaan untuk hengkang, dan bertaruh pada kemampuannya merebut peran yang lebih besar di dalam tim.

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Diaz merayakan kelanjutan kariernya bersama Real Madrid hingga 2031 lewat pesan emosional di akun resminya di platform "Instagram". Dalam pesan itu, ia mengungkapkan kebahagiaannya karena dapat memperpanjang perjalanannya bersama klub yang ia anggap sebagai rumahnya, sekaligus menegaskan bahwa mimpinya masih terikat pada upaya terus mengoleksi gelar dengan seragam Los Merengues.

Pemain asal Maroko itu menulis: "Ada kisah-kisah yang layak untuk terus kita jalani. Sangat bahagia bisa tetap berada di rumah saya dan melanjutkan perjalanan ini demi meraih lebih banyak gelar. Terima kasih atas cinta kalian, Madridista. Bertahan di sini adalah mimpi yang menjadi kenyataan."

Real Madrid dan Brahim Diaz mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak sang pemain hingga musim panas 2031. Sebelumnya, kontraknya akan berakhir pada Juni 2027. Dengan demikian, klub memastikan jasa pengatur permainannya untuk empat musim tambahan, disertai kenaikan gaji yang sesuai dengan kesepakatan baru tersebut.

Negosiasi sudah memasuki tahap lanjut sejak Juni lalu, sebelum detail akhir dirampungkan dan kelanjutan kerja sama kedua pihak diumumkan. Prosesnya tidak menemui hambatan berarti karena ada keinginan bersama untuk melanjutkan perjalanan.

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Perpanjangan ini menegaskan keteguhan manajemen Real Madrid untuk mempertahankan pemain asal Maroko itu, yang mereka nilai mampu memberikan kontribusi di masa depan, meski ia belum mendapatkan menit bermain yang sesuai dengan ambisinya dalam beberapa waktu terakhir.

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Diaz menjadi pemain keempat yang memperpanjang kontrak bersama Los Blancos dalam sepuluh hari terakhir, setelah Arda Guler, Aurelien Tchouameni, dan Thibaut Courtois, sebagai bagian dari langkah Real Madrid untuk mengamankan masa depan sejumlah pemain intinya.

258 menit yang tak mencerminkan nilai Diaz

Meski masa depannya di Real Madrid telah terjamin, Brahim masih menghadapi tantangan nyata, yakni mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak, mengingat menit bermainnya sejauh ini hanya 258 menit.

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Namun, pemain asal Maroko itu menolak menyerah pada minimnya kesempatan dan terus memanfaatkan setiap penampilan untuk membuktikan kemampuannya membuat perbedaan. Bukti terbarunya terlihat saat menghadapi Eindhoven.

Diaz masuk ke lapangan pada menit ke-80 dan hanya butuh empat menit untuk memberikan assist bagi Kylian Mbappe. Ia melepaskan umpan akurat ke ruang kosong yang membuat penyerang asal Prancis itu mendapatkan peluang ideal untuk mencetak gol.

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Kontribusinya tidak berhenti pada momen itu. Statistiknya di Liga Champions menunjukkan pengaruh menyerang yang mencolok: ia memuncaki daftar pemain Real Madrid dengan assist terbanyak di kompetisi tersebut musim ini, yakni empat assist, setara dengan Arda Guler, meski selisih menit bermain keduanya sangat jauh.

Dalam total assist bersama tim, Diaz hanya kalah dari Guler dengan sembilan assist, serta Mbappe dan Jude Bellingham yang masing-masing mengoleksi lima assist. Namun, pemain Maroko itu memiliki rasio assist terbaik di antara mereka, yakni satu assist setiap 64,5 menit.

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Milan: persinggahan yang mematangkannya

Perjalanan Brahim Diaz bersama Real Madrid tidak langsung dipenuhi kesempatan sejak awal. Ia perlu menjalani pengalaman di luar Los Blancos untuk membuktikan kemampuannya dan mendapatkan pengalaman yang dibutuhkan untuk bersaing memperebutkan tempat di dalam skuad.

Pada Januari 2019, sang pemain bergabung dengan Real Madrid dari Manchester City dengan nilai transfer 15 juta euro, ditambah lima juta euro lainnya sebagai variabel yang terkait dengan performa, meski kontraknya bersama klub Inggris itu akan berakhir pada Juni tahun yang sama.

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Pep Guardiola sebenarnya ingin mempertahankan talenta muda yang mulai mendapat tempat penting dalam rencananya itu, bersamaan dengan melesatnya rekan setim sekaligus sahabatnya, Phil Foden. Namun, kehadiran Real Madrid mengubah arah masa depannya.

Setelah periode awal ketika ia tidak mendapatkan ruang yang cukup, Diaz dipinjamkan ke Milan dan menghabiskan tiga musim bersama tim Italia tersebut. Selama periode itu, kariernya berubah secara signifikan.

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Pemain Maroko itu mengenakan nomor punggung 10 bersama Rossoneri dan menjadi salah satu pemain berpengaruh di tim, turut berkontribusi meraih gelar Serie A pada 2022 dan melaju ke semifinal Liga Champions pada 2023.

Diaz memainkan 124 pertandingan dengan seragam Milan. Pengalaman itu membantunya menjadi lebih matang dan berkembang, sebelum kembali ke Real Madrid pada 2023, setelah klub Spanyol itu bersikeras memulangkannya dan menolak permintaan Milan untuk membelinya secara permanen.

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Maroko memberinya peran utama

Di level internasional, Brahim Diaz memilih membela timnas Maroko setelah, menurut laporan tersebut, tidak lagi menerima kontak dari timnas Spanyol untuk membujuknya mengenakan seragam mereka. Timnas Maroko memberinya posisi menonjol dan peran kepemimpinan, sehingga ia menjadi salah satu wajah utama dalam proyek Singa Atlas dan mengenakan nomor punggung 10.

Diaz tampil impresif di Piala Dunia terakhir dengan mencatatkan empat assist, dan dalam aspek tersebut ia hanya kalah dari Michael Olise. Ia juga menutup Piala Afrika sebagai pencetak gol terbanyak dengan torehan lima gol.

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Di antara ambisi internasionalnya, posisinya yang terus menguat bersama Maroko, serta keinginannya untuk mengukuhkan tempat di Real Madrid, Diaz tampaknya memilih untuk terus bertaruh pada mimpi yang mendorongnya meninggalkan Inggris bertahun-tahun lalu.

Ia sadar bahwa jalan menuju status bintang di Santiago Bernabeu tidak lepas dari rintangan. Namun, ia tetap memegang teguh filosofinya yang selalu ia rangkum dalam ungkapan "membuat hal-hal sulit menjadi mudah", dengan harapan menit bermain yang terbatas dapat menjadi awal fase baru yang lebih cerah dengan seragam Los Blancos.