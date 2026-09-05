Terpilihnya Lamine Yamal sebagai salah satu dari lima kapten Barcelona menjadi salah satu kejutan terbesar dalam pemungutan suara yang dilakukan di ruang ganti. Di usianya yang baru 19 tahun, pemilik nomor punggung 10 itu bergabung dengan kelompok pemain yang ditugaskan mewakili tim, bersama Raphinha, Pedri, Eric Garcia, dan Frenkie de Jong.

Sang pelatih, Hansi Flick, pada hari Sabtu ini menjelaskan bagaimana proses pemilihan kapten dilakukan, dan mengungkapkan bahwa, sebagaimana terjadi musim lalu, ia sendiri yang memilih dua kapten, sementara pemilihan tiga kapten lainnya diserahkan kepada para pemain.

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Pelatih Barcelona itu berkata dalam konferensi pers: "Saya sudah berada di sini selama dua tahun, dan saya lebih mengenal tim. Saya memutuskan dua kapten, yaitu Raphinha dan Pedri, dan para pemain memilih tiga lainnya: Eric, Frenkie, dan Lamine."

Flick menjelaskan bahwa format ini sama dengan yang diterapkan musim lalu, hanya berbeda pada nama-namanya setelah kepergian Marc-Andre ter Stegen dan Ronald Araujo, yang mengharuskan penyusunan ulang kelompok kapten tim.

"Pengaruh Besar"

Sang pelatih secara khusus membenarkan alasan pemilihan Raphinha dan Pedri, dengan menilai bahwa kedua pemain itu memiliki pengaruh besar di dalam ruang ganti maupun di atas lapangan.

Flick berkata: "Ketika saya melihat para pemain yang memiliki pengaruh besar di tim, bagi saya mereka adalah Raphinha dan Pedri. Saya tidak ingin memilih kelimanya, hanya dua saja karena keduanya sangat penting, dan mereka terbiasa bermain sebagai starter. Kini saya lebih mengenal tim ini dibandingkan sebelumnya."

Nama Lamine Yamal menjadi yang paling menonjol di antara para pemain yang dipilih oleh ruang ganti. Bergabungnya ia ke dalam kelompok kapten menjadi langkah baru dalam meningkatnya kedudukan produk akademi Barcelona itu di dalam tim, tidak hanya karena arti pentingnya secara olahraga, tetapi juga sebagai hasil dari penghargaan yang ia peroleh dari rekan-rekannya.

Pelatih asal Jerman itu mengomentari hal tersebut dengan berkata: "Pemilihan kelimanya sudah bagus. Saya senang dengan keputusan para pemain. Kami akan membutuhkan pemain yang mampu berbicara dan harus memikul tanggung jawab. Saya rasa ini pilihan yang tepat."

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