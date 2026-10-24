Perjalanan Jude Bellingham, bintang Real Madrid, berubah dari sosok badai sepak bola bersama timnas Inggris menjadi pemain yang hanya bersinar sesekali bersama tim kerajaan.

Hal itu terjadi setelah gelandang asal Inggris tersebut tampil begitu mencolok selama jeda internasional terakhir, lalu kembali ke klubnya tanpa mempertahankan keefektifan yang sama dalam menentukan jalannya pertandingan.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Bellingham tidak kehilangan bakatnya, tetapi ia kini muncul dan menghilang dengan kekuatan yang lebih berkurang, sementara ia secara bertahap memulihkan pengaruhnya dalam penampilan, dan hal itulah yang akan diuji dalam El Clasico melawan Barcelona.

Pada 3 Oktober, Bellingham mampu menampilkan performa luar biasa melawan Kroasia, seolah-olah ia menjalani pertandingan itu seorang diri.

Timnas Inggris menghancurkan lawannya di kota Rijeka dengan skor 7-0, dan pemain Real Madrid itu mencetak satu gol serta menciptakan tiga gol lainnya. Ia hadir di setiap sudut lapangan, meningkatkan tempo permainan kapan pun ia mau, serta menjaga komunikasi yang terus-menerus dengan rekan-rekannya.

Penampilannya menjadi semacam pertunjukan kekuatan, bakat, dan kepribadian, terlebih karena timnas Kroasia, yang diperkuat Luka Modric, bukanlah lawan biasa atau tim kecil yang terbiasa menerima kekalahan telak, melainkan justru sebaliknya.

Pertandingan itu menjadi puncak dari jeda internasional yang luar biasa bagi Bellingham, yang selama periode tersebut mencetak satu gol dan menciptakan empat gol dalam empat pertandingan.

Pemain itu kembali ke Madrid setelah mengingatkan semua orang pada versi dirinya yang mencuri perhatian selama musim pertamanya mengenakan kostum tim kerajaan, saat sang gelandang muncul secara tiba-tiba di dalam kotak penalti dan menuntaskan pertandingan dengan kemudahan yang mencolok.

Namun, kecemerlangan bersama timnas Inggris itu tidak langsung berlanjut bersama Real Madrid. Sejak kepulangannya, Bellingham telah menjalani empat pertandingan melawan Villarreal, Roma, Sevilla, dan Leipzig, tanpa mencetak satu gol pun, dan hanya menciptakan satu gol.

Perolehan ini tampak sederhana bagi seorang pemain yang terlibat langsung dalam lima gol bersama timnas negaranya tak lama sebelumnya.

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Akan tidak adil jika mengatakan bahwa Bellingham berhenti menampilkan level yang baik, sebab menilai performanya memerlukan pandangan dari berbagai sisi. Namun, ia kehilangan sebagian dari kehadiran yang mendominasi dan kemampuan untuk menuntaskan permainan, dua hal yang membuatnya memberikan dorongan besar bagi rekan-rekannya di timnas Inggris.

Dalam laga melawan Villarreal, yang menandai kembalinya ia ke kompetisi, Bellingham bermain 90 menit tanpa dampak ofensif yang berarti, dengan melepaskan dua tembakan dan tidak menciptakan satu peluang pun, sehingga ia menampilkan performa yang jauh dari badai yang sempat ia lancarkan bersama timnas Inggris.

Pemain itu juga gagal mencetak gol melawan Roma meski bermain penuh, dengan melepaskan tiga tembakan dan menciptakan satu peluang untuk rekan-rekannya, serta lebih banyak terlibat dalam permainan. Namun, kehadirannya menurun di tengah pertandingan yang diwarnai saling serang, gol, dan momen-momen menegangkan, sebelum berakhir dengan kemenangan Real Madrid dengan skor 4-3.

Perbedaannya begitu jelas ketika membandingkan penampilan ini dengan apa yang ia tunjukkan melawan Kroasia. Pemain yang tampak seolah berada di balik setiap serangan timnas Inggris kini perlu merebut kembali posisinya di dalam Real Madrid, di tengah kehadiran pemain-pemain lain yang menjadi sorotan utama serta perbedaan pembagian tanggung jawab ofensif.

Memulihkan pengaruh

Namun, angka-angka juga membantah adanya penurunan yang terus-menerus pada level Bellingham, yang terus berkembang sejak kepulangannya. Setelah gagal menciptakan satu peluang pun melawan Villarreal, ia menciptakan satu peluang melawan Roma, dua peluang melawan Sevilla, dan tiga peluang dalam laga melawan Leipzig.

Angka-angka ini melukiskan gambaran yang berbeda dari kesan adanya krisis, sebab gelandang Real Madrid itu secara bertahap memulihkan pengaruhnya dalam permainan, meskipun ia belum memulihkan kemudahan mencetak gol yang ia tunjukkan selama periode terbaiknya.

Melawan Sevilla, Bellingham memberikan satu-satunya umpan kuncinya sejak jeda internasional, setelah menciptakan gol untuk Kylian Mbappe, dan itu merupakan pertandingannya yang paling produktif selama rangkaian laga ini. Dalam laga melawan Leipzig, ia kembali tidak terlibat langsung dalam mencetak gol, tetapi menciptakan tiga peluang, melepaskan dua tembakan, dan sukses dalam dua upaya menggiringnya melewati lawan.

Detail-detail ini mungkin terlewat tanpa mendapat perhatian ketika sorotan tersebar ke pemain-pemain lain, tetapi semuanya mengungkap seorang pemain yang kehadirannya semakin meningkat di area ofensif terakhir.

Posisi Bellingham di dalam lapangan juga memengaruhi karakter penampilannya, sebab Jose Mourinho mengandalkannya pada posisi yang lebih maju dekat dengan para penyerang, di mana kemampuannya untuk maju dari lini tengah dan menembus kotak penalti bisa menciptakan perbedaan.

Namun, peran ini juga menjauhkannya dari sebagian tahap pembangunan serangan, dan membuat kehadirannya bergantung pada seberapa jauh bola sampai ke area berbahaya.

Terkadang, Bellingham tampak seolah menghilang dari pertandingan karena tidak terlibat dalam distribusi bola. Di lain waktu, ia muncul tiba-tiba, menemukan ruang yang tepat, dan mengubah serangan biasa menjadi peluang berbahaya. Inilah harga dari bermain dekat gawang; kehadirannya yang terus-menerus berkurang pada sebagian periode pertandingan, tetapi ia menjadi lebih mampu menuntaskan peluang.

Dari segi perolehan keseluruhannya musim ini, Bellingham mencetak tiga gol dan menciptakan tiga gol lainnya dalam sembilan pekan Liga Spanyol.

Enam kontribusi langsungnya terhadap gol merupakan perolehan yang mencolok bagi seorang gelandang, sehingga mencegah musimnya disebut mengecewakan.

Persoalannya bukan terletak pada besarnya bakat yang masih ia miliki, melainkan pada seberapa besar kemampuannya untuk menampilkannya secara berulang. Selama jeda internasional, timnas Inggris menikmati seorang pemain cemerlang yang mampu mengubah hampir setiap penampilannya menjadi sumber ancaman bagi lawan.

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Adapun Real Madrid, setelah itu mereka mendapatkan kembali versi Bellingham yang kurang stabil, meski ada indikasi jelas mengenai perkembangan levelnya.

El Clasico di Stadion Camp Nou melawan Barcelona tampaknya menjadi panggung ideal untuk menguji sejauh mana kemajuan yang telah dicapai pemain itu dalam memulihkan levelnya.

Mourinho akan membutuhkan energi Bellingham, kemampuannya untuk menembus kotak penalti, serta kepribadiannya yang kuat, sebagai seorang pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan apa pun.

Tantangannya adalah memulihkan konsistensi yang mengubah kilasan-kilasan individu menjadi dominasi, dan penampilan yang terputus-putus menjadi badai sepak bola.



