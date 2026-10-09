Badai Flick: Barcelona Mengancam Takhta Real Madrid

Barcelona di bawah arahan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, terus memecahkan rekor di LaLiga.

Raksasa Catalunya itu meraih catatan sempurna hingga saat ini, setelah memenangi 7 laga pertama di LaLiga musim ini.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Barcelona akan menyamai awal terbaik dalam sejarah klub di LaLiga, jika meraih kemenangan baru atas Getafe, Sabtu besok, di Stadion Spotify Camp Nou.

Rekor ini dipegang oleh tim Barcelona di bawah arahan Tata Martino, selama satu-satunya musim ia memimpin tim kepelatihan klub Catalunya tersebut (2013-2014).

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Namun, Osasuna menghentikan rentetan kemenangan tersebut, setelah menahan imbang tanpa gol pada giornata kesembilan. Rangkaian tak terkalahkan itu berlanjut hingga giornata ke-14 sebelum Barcelona menderita kekalahan pada giornata ke-15 melawan Athletic Bilbao, dengan skor satu gol tanpa balas, di Stadion San Mames.

Pada musim yang sama ketika dipimpin Tata Martino, Barcelona mengakhiri LaLiga dengan 87 poin, jauh dari batas 100 poin yang diraih tim pada musim sebelumnya di bawah arahan Tito Vilanova.

Atletico Madrid juga mampu meraih 8 kemenangan pada awal musim.

Faktanya, tim asuhan Diego Simeone berhasil memastikan gelar liga pada giornata terakhir, di stadion yang sama, setelah bermain imbang dengan Barcelona di stadion mereka.

Real Madrid meraih catatan yang sama pada musim 1961-1962 dan 1987-1988. Adapun rekor absolut dipegang oleh Los Blancos pada abad lalu, di bawah arahan Miguel Munoz, yang menjaga rekor tanpa kekalahan selama 9 giornata pertama musim 1968-1969.

Los Blancos kehilangan poin pertamanya pada giornata kesepuluh, setelah bermain imbang dengan Pontevedra, yakni setelah mengalahkan Barcelona pada laga El Clasico yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu.

Rentetan Barcelona saat ini di bawah arahan Flick mendapat perhatian khusus, terlebih Porto adalah satu-satunya tim di liga Portugal yang juga meraih catatan sempurna setelah 7 giornata berlalu.

Keistimewaan Barcelona tidak terbatas pada perolehan 21 poin dari 21 poin yang tersedia, yang menjadikannya memuncaki klasemen dengan catatan sempurna dan unggul 6 poin atas Real Madrid, tetapi juga meluas ke produktivitas golnya, setelah mencetak 31 gol, dengan rata-rata hampir 4 gol per laga.

Barcelona belum pernah mencetak jumlah gol sebanyak ini pada fase musim seperti ini. Tim klub Catalunya pada musim 1950-1951 pernah mencapai 29 gol.

Dengan pengecualian Athletic Bilbao, yang hanya kebobolan dua gol, Barcelona meraih kemenangan besar di hampir seluruh pertandingannya; mereka mencetak 7 gol ke gawang Racing Santander, 5 gol ke gawang Elche, Rayo Vallecano, dan Valencia, 4 gol ke gawang Levante, serta 3 gol ke gawang Sevilla.

Pada musim lalu, Barcelona tersandung hasil imbang melawan Rayo Vallecano pada giornata ketiga LaLiga, setelah mengawali perjalanan dengan kemenangan atas Real Mallorca dan Levante.

Adapun pada musim sebelumnya, rentetan kemenangan Barcelona di liga terhenti pada 7 laga, jumlah yang sama dengan yang diraih tim pada musim ini hingga saat ini. Kemenangan-kemenangan saat itu diraih atas Valencia, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Valladolid, Girona, Villarreal, dan Getafe.

Namun, Barcelona menderita kekalahan pada pertandingan kedelapan melawan Osasuna, setelah menjalani laga dengan susunan pemain eksperimental yang menyaksikan absennya sejumlah besar pemain inti yang biasa diturunkan.

Jika Barcelona memenangi laga atas Getafe, yang belum pernah mengejutkan tim Catalunya dengan kemenangan ketika tim ini bermain di kandangnya, maka Barcelona akan meningkatkan rentetan kemenangan beruntunnya di kandang menjadi 23 laga.

Hal itu akan menempatkannya di antara 5 rekor terbaik dalam sejarah sepak bola Spanyol, sekaligus mendekatkannya dengan selisih satu kemenangan dari menyamai rekor 24 kemenangan beruntun, yang hanya diraih Real Madrid pada musim 1988-1989 dan 1989-1990.