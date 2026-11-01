Badai cedera melanda Barcelona, Flick khawatirkan skenario terburuk

Badai cedera terus menghantam lini belakang Barcelona dalam beberapa pekan terakhir, setelah sebagian besar masalah fisik terpusat di lini pertahanan, dan penderitaan klub Katalan itu tidak hanya terbatas pada banyaknya absen saja.

Dengan absennya Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Kounde, dan Xavi Espart, serta Gerard Martin yang mengalami sejumlah keluhan dan membutuhkan istirahat, dan dengan Pau Cubarsi sebagai satu-satunya bek tengah yang siap 100%, Hansi Flick terpaksa mengandalkan lini pertahanan eksperimental saat menghadapi Deportivo Alaves, di mana Brian Farinas mengisi posisi bek kanan, Frenkie de Jong bermain di jantung pertahanan, sementara Joao Cancelo terus bermain di sisi kiri lini belakang.

Surat kabar Spanyol "Sport" mengungkapkan, bahwa penderitaan pertahanan Barcelona masih menjadi kekhawatiran Hansi Flick, yang tidak menunjukkan sikap optimistis mengenai waktu kembalinya para pemain yang cedera, usai kemenangan telak atas Alaves.

Sebaliknya, pelatih asal Jerman itu berkata: "Kami belum tahu sampai sekarang kapan mereka akan kembali, dan kami sedang berupaya untuk itu. Ada perkembangan positif pada kondisi mereka, tetapi situasinya bukan yang terbaik bagi kami", sebelum ia menjelaskan secara terus terang: "Kami harus bertahan dalam dua pertandingan mendatang".

Ia menambahkan: "Saya berharap satu atau dua pemain bisa kembali. Christensen sudah dekat untuk kembali berlatih, tetapi kami tidak ingin mengambil risiko. Setelah itu kami akan punya waktu dua pekan untuk pemulihan. Kita lihat bagaimana kami akan menangani hal ini, karena kami membutuhkan semua pemain hingga akhir musim".

Situasi sulit jelang Liga Champions

Setelah Barcelona memulihkan penampilan terbaiknya usai dua kekalahan dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid, klub Katalan itu menanti pekan sulit lainnya sebelum jeda internasional pada November.

Barcelona menjamu Aston Villa pada Selasa mendatang di Stadion Spotify Camp Nou, sebelum bertandang ke Atletico Madrid pada Minggu di waktu yang sama.

Stadion "Riyadh Air Metropolitano" akan menjadi tuan rumah pertandingan di mana kedua tim bersaing memperebutkan puncak klasemen Liga Spanyol, karena saat ini jarak antara klub Katalan dan klub Madrid itu hanya dua poin.

Menurut penjelasan radio "Cadena SER", tidak ada suasana optimistis di dalam ruang ganti Barcelona mengenai kemungkinan pulihnya salah satu pemain yang cedera sebelum laga Liga Champions Eropa.

Meskipun Christensen, Eric Garcia, dan Jules Kounde sudah dekat untuk kembali, trio tersebut tidak akan siap untuk pertandingan melawan Aston Villa, kecuali jika terjadi kejutan besar.

Adapun Xavi Espart, ia tidak diperkirakan kembali sebelum akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027 paling cepat.

Tidak menutup kemungkinan salah satu dari tiga bek yang sudah dekat untuk kembali itu bisa tampil dalam pertandingan Barcelona melawan Atletico Madrid di Stadion Riyadh Air Metropolitano, tetapi bahkan jika hal itu terjadi, pemain tersebut belum akan memulihkan sensitivitas bertandingnya, sehingga ia tidak akan berada dalam kondisi terbaik yang memungkinkannya untuk tampil sebagai starter.

Eric Garcia merasakan kondisinya membaik, dan ia akan berusaha pulih pada waktu yang tepat, tetapi Flick sudah menegaskan, pada Sabtu usai kemenangan atas Alaves, bahwa ia tidak akan terburu-buru demi meraih keuntungan jangka pendek, dan ia tidak akan mengambil risiko memainkan pemain mana pun sebelum pemulihannya tuntas, di mana prioritasnya adalah mengurangi jumlah pemain yang cedera secara bertahap.