Reaksi kemarahan di China terus berlanjut terhadap Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, yang memicu krisis besar lewat sebuah pernyataan sinis.

Sebuah video yang beredar memperlihatkan Mbappe sedang bercanda soal mendiang pemimpin China Mao Zedong, memicu gelombang kemarahan luas di China, di tengah tuduhan bahwa ia telah melukai perasaan nasional dan melampaui batas-batas yang dapat diterima dalam memperlakukan simbol-simbol sejarah.

Menurut situs "Foot Mercato", gim sepak bola elektronik FC ONLINE mengumumkan penghapusan konten yang berkaitan dengan Kylian Mbappe, menyusul kontroversi yang dipicu oleh pernyataannya tentang China.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di akun resmi mereka pada aplikasi WeChat, gim tersebut menyebutkan bahwa mereka "telah segera mengambil langkah untuk menghapus konten yang berkaitan dengan pemain dari berbagai saluran eksternal", seraya mengecam keras setiap pernyataan atau perilaku yang dapat melukai perasaan rakyat China.

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Langkah ini merupakan buntut lain dari kasus ini, yang kini juga mulai memengaruhi dunia gim video.

Pernyataan itu menjelaskan bahwa akan dirilis pembaruan untuk menerapkan perubahan-perubahan ini, namun hingga kini belum diumumkan jadwal pastinya.

Gim video PES juga mengumumkan tindakan disipliner terhadap Kylian Mbappe dengan latar belakang kontroversi yang dipicu oleh pernyataannya tentang China.

Dalam sebuah pernyataan, versi China dari PES, yaitu PES Online dan PES Mobile, mengumumkan penghentian segala bentuk promosi terhadap pemain tersebut, baik di dalam maupun di luar gim, selain penghapusan karakter dan kartu yang terkait dengannya.

Perusahaan tersebut mengecam keras pernyataan-pernyataan yang dapat melukai perasaan rakyat China.

Dalam pernyataan itu disebutkan: "Olahraga melampaui batas-batas negara, tetapi rasa hormat harus selalu tetap hadir".

Perusahaan tersebut menambahkan bahwa tindakan lebih lanjut mungkin akan diambil kemudian.