Badai akan datang? "Saya rasa masih ada banyak hal yang akan terjadi di Feyenoord"

Pierre van Hooijdonk penasaran bagaimana perkembangan situasi di Feyenoord. Hal itu diungkapkan oleh ikon klub yang vokal ini dalam sebuah artikel latar belakang di situs web NOS.

Feyenoord tampaknya kembali ke titik awal dalam hal manajemen, setelah Dennis te Kloese mengumumkan pengunduran dirinya. Van Hooijdonk menyaksikan hal ini dengan cemas. “Ini bukanlah situasi yang menyenangkan bagi Feyenoord. Dan saya rasa masih akan ada hal-hal lain yang akan terjadi.”

Van Hooijdonk menyebut kepergian sang pejabat itu sendiri tidak mengejutkan. “Peran ganda itu ternyata tidak berhasil. Setelah awal yang baik, dia mulai mengalami kesulitan.”

“Setelah Arne Slot, dia memilih Brian Priske, tapi Priske harus pergi di tengah musim. Dia sendiri sebelumnya pernah mengatakan bahwa Robin van Persie belum siap menjadi pelatih Feyenoord,” kenang Van Hooijdonk.

“Jika dipikirkan baik-baik, petualangan Eropa yang bagus musim lalu sebagian besar berkat Priske, sementara musim ini di bawah Van Persie jelas tidak menjadi seperti yang diharapkan.”

Van Hooijdonk tidak melihat mantan rekan setimnya, Kees van Wonderen, sebagai direktur teknis yang tepat untuk Feyenoord. “Dia memang cerdas, tapi tidak punya pengalaman sebagai direktur teknis. Van Wonderen bukanlah Max Huiberts.”

Van Hooijdonk berpendapat bahwa banyak hal harus berubah sebelum Robert Eenhoorn dan Huiberts mungkin bersedia bergabung di De Kuip. “Maka, tingkat pengambilan keputusan dan strukturnya harus berubah. Eenhoorn telah menyatakan bahwa beberapa hal harus dilakukan secara berbeda.”