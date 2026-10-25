Babak Pertama Membongkar Krisis Barcelona: Skenario Paris Terulang

Barcelona gagal menggetarkan gawang lawan sepanjang babak pertama laga El Clasico melawan Real Madrid, mengulang skenario pertandingan melawan Paris Saint-Germain yang dijalani tim Catalan itu pada Selasa lalu dalam ajang Liga Champions Eropa.

Barcelona belum pernah mengakhiri babak pertama tanpa mencetak satu gol pun pada musim ini kecuali dalam laga melawan Paris Saint-Germain, sebelum hal tersebut terulang menghadapi rival tradisionalnya, Real Madrid, sehingga kedua kejadian itu terjadi hanya dalam rentang satu pekan saja.

Angka ini mencerminkan menurunnya efektivitas serangan tim Catalan itu selama babak pertama kedua pertandingan tersebut, di saat Hansi Flick berupaya memperbaiki keadaan dan mengembalikan ketajaman serangan pada babak kedua El Clasico.

Perlu dicatat bahwa Real Madrid mengakhiri babak pertama pertandingan yang dimainkan dalam pekan kesepuluh La Liga ini dengan gol Kylian Mbappe pada menit ke-42.