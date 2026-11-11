Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Borussia Dortmund berpotensi kehilangan salah satu pemain inti pentingnya, Julian Ryerson, dalam waktu dekat.

Menurut laporan Sport Bild, bek sayap asal Norwegia itu bermimpi untuk kembali bermain di negara lain suatu saat dalam kariernya.

Kontraknya bersama BVB hanya berlaku hingga 30 Juni 2028. Setelah hampir empat tahun bersama klub berjuluk Hitam-Kuning itu serta empat setengah tahun di Union Berlin, transfer kemungkinan akan datang pada waktu yang tepat bagi pemain berusia 28 tahun tersebut: entah pada musim panas mendatang dengan biaya transfer yang tidak terlalu tinggi, atau paling lambat pada tahun berikutnya secara gratis.

Pada musim panas lalu, Hansi Flick dan FC Barcelona dikabarkan telah menghubungi BVB untuk menanyakan kemungkinan transfer Ryerson. Namun, pada akhirnya klub asal Katalonia itu memilih Joao Cancelo.

Iklan Iklan

Bisakah BVB meyakinkan Julian Ryerson untuk bertahan?

Di Dortmund, mereka ingin mencegah kepergian pemain inti yang tak tergantikan itu. Di bawah pelatih Niko Kovac, Ryerson merupakan sosok yang sangat penting. Pada musim lalu saja, ia terlibat langsung dalam 18 gol dari 42 pertandingan kompetitif. Musim ini, ia juga sudah mencatatkan empat assist dalam 15 penampilan.

Pertandingan berikutnya BMG Bundesliga 09.30 BVB

Karena itu, para petinggi BVB ingin memperpanjang kontrak bek sayap tersebut sebelum masa berlakunya habis. Menurut informasi Sport-Bild, manajemen sang pemain menerima telepon dari jajaran petinggi Dortmund beberapa hari lalu, yang menyampaikan keinginan untuk memulai negosiasi dalam beberapa pekan mendatang.

Pada dasarnya, Ryerson merasa sangat nyaman bersama klub berjuluk Hitam-Kuning itu. Ia juga sangat berterima kasih kepada klub tersebut karena telah membentuknya menjadi pemain yang masuk radar klub-klub lain, termasuk di luar Jerman.