Pengumuman pensiun Cristiano Ronaldo dari sepak bola internasional kembali membuka berkas para pemain yang mengakhiri karier bersama tim nasional negaranya, atau menjauh darinya untuk sementara waktu, akibat perselisihan dengan pelatih atau federasi nasional.

Meski sebagian kasus berujung pada pensiun permanen, kasus lain hanya sebatas pengumuman sementara untuk menjauh dari tim nasional, sebelum para pemain itu menarik kembali keputusan mereka, atau berubahnya kondisi yang memicu krisis tersebut.

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Kapten timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, hari Kamis ini mengumumkan pensiunnya dari sepak bola internasional, menutup karier yang berlangsung selama 23 tahun, di mana ia menjalani 234 pertandingan internasional dan mencetak 146 gol, meraih rekor dunia dalam jumlah penampilan dan gol internasional.

Pengumuman ini datang setelah berminggu-minggu krisis dengan pelatih Portugal, Jorge Jesus, karena Ronaldo meninggalkan kamp timnas pada akhir September tanpa izin, setelah menuduh sang pelatih mengingkari janji yang telah mereka sepakati terkait partisipasinya dalam pertandingan.

Namun Ronaldo kemudian meminta maaf atas kepergiannya dari kamp, dan menegaskan bahwa ia masih siap bergabung dengan timnas, sebelum Federasi Portugal menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 30 hari dan denda sebesar 255 euro kepadanya.

Keputusan "Sang Don" hari ini datang untuk mengakhiri kontroversi seputar kariernya, dan mengingatkan pada peristiwa serupa, seperti pengumuman pensiun dari sepak bola internasional oleh kiper Kamerun, Andre Onana, pada Desember 2022, setelah perselisihannya dengan pelatih timnas Rigobert Song selama Piala Dunia di Qatar.

Krisis bermula setelah Song mengatakan bahwa sang kiper meminta untuk tidak tampil dalam pertandingan Kamerun melawan Serbia, sebelum ia dicoret dari timnas dan meninggalkan Qatar, tanpa kembali tampil di turnamen tersebut.

Setelah insiden itu, Onana mengumumkan berakhirnya kariernya bersama timnas Kamerun pada Desember 2022, sebelum kembali ke barisan "Singa" sekali lagi pada Agustus 2023.

Mesut Ozil: Tuduhan Rasisme dan Tidak Dihormati

Pemain Jerman, Mesut Ozil, mengumumkan pensiunnya dari sepak bola internasional pada Juli 2018, setelah tersingkirnya timnas negaranya dari fase grup Piala Dunia di Rusia, di tengah perselisihan sengit dengan Federasi Sepak Bola Jerman.

Ozil sebelumnya menuai kritik luas, setelah muncul dalam sebuah foto bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menjelang Piala Dunia, kemudian krisis itu memuncak usai tersingkirnya Jerman lebih awal dari turnamen.

Dalam pernyataan pensiunnya, Ozil menuduh Federasi Jerman serta sejumlah pejabat dan suporter melakukan rasisme, dan tidak menghormati asal-usul Turkinya, menganggap bahwa ia mendapatkan perlakuan berbeda karena latar belakangnya.

Ozil menjalani 92 pertandingan internasional bersama Jerman, mencetak 23 gol di dalamnya, dan merupakan salah satu elemen paling menonjol dari tim yang menjuarai Piala Dunia 2014.

David Trezeguet: Pensiun karena Domenech

Pemain Prancis, David Trezeguet, mengumumkan pensiunnya dari sepak bola internasional pada Juli 2008, setelah diputuskan berlanjutnya Raymond Domenech dalam jabatan direktur teknik timnas Prancis.

Penyerang Prancis itu sebelumnya dicoret dari skuad negaranya yang tampil di Piala Eropa 2008, keputusan yang ia sebut sebagai tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan.

Setelah Prancis tersingkir dari fase grup, diputuskan untuk mempertahankan Domenech, sehingga Trezeguet menyatakan bahwa berlanjutnya sang pelatih adalah alasan langsung di balik keputusannya mengakhiri karier internasionalnya.

Trezeguet menjalani 71 pertandingan bersama timnas Prancis, mencetak 34 gol di dalamnya, dan merupakan bagian dari tim yang menjuarai Piala Dunia 1998, serta mencetak gol kemenangan di final Piala Eropa 2000 melawan Italia.

Hakim Ziyech: Pensiun Sementara

Pemain Maroko, Hakim Ziyech, mengumumkan pensiunnya dari sepak bola internasional pada Februari 2022, setelah perselisihan sengit dengan pelatih timnas kala itu, Vahid Halilhodzic.

Sang pelatih sebelumnya menuduh Ziyech tidak disiplin, dan berpura-pura cedera untuk menghindari partisipasi dalam pertandingan, sementara sang pemain menolak tuduhan-tuduhan ini, dan krisis memburuk setelah ia dicoret dari skuad timnas.

Namun keputusan Ziyech tidaklah final; karena Federasi Maroko berpisah dengan Halilhodzic pada Agustus 2022, sebelum sang pemain kembali ke timnas di bawah kepemimpinan Walid Regragui, dan tampil di Piala Dunia Qatar, di mana Maroko mencapai babak semifinal.

Robert Lewandowski: Krisis dengan Probierz

Kapten timnas Polandia, Robert Lewandowski, memasuki krisis dengan pelatih Michal Probierz pada Juni 2025, setelah yang terakhir memutuskan menarik ban kapten darinya dan memberikannya kepada Piotr Zielinski.

Sang penyerang kala itu menyatakan bahwa ia tidak akan bermain bersama timnas Polandia selama Probierz masih dalam jabatannya, menjelaskan bahwa keputusannya datang karena hilangnya kepercayaannya terhadap sang pelatih dan caranya memperlakukannya.

Namun insiden itu bukanlah pensiun internasional yang final, melainkan penangguhan partisipasinya yang dikondisikan pada bertahannya sang pelatih. Beberapa hari kemudian, Probierz mengundurkan diri dari jabatannya pada 12 Juni 2025, sehingga krisis berakhir dan bintang mantan Barcelona dan Bayern Munich itu kembali ke timnas.