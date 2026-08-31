Al Hilal menutup salah satu kisah terpanjang para pemainnya yang berpengaruh, setelah mengakhiri hubungannya dengan bek Ali Al Bulaihi, sebagai penutup perjalanan yang membentang selama sembilan tahun.

Al Hilal mengumumkan melalui akunnya di platform "X" pada dini hari Selasa, penandatanganan kesepakatan penyelesaian kontrak dengan Al Bulaihi, sehingga sang pemain secara resmi berada di luar skuad "Sang Biru", meski masih tersisa satu musim dalam kontraknya.

Al Hilal menulis dalam pernyataan resmi melalui situs resminya: "Dewan direksi perusahaan klub Al Hilal yang dipimpin oleh Yang Mulia Pangeran Nawaf bin Saad, menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada Yang Mulia Pangeran Al Walid bin Talal; atas kesediaannya menanggung nilai penyelesaian kontrak dengan pemain tim utama sepak bola Al Hilal, Ali Al Bulaihi".

Ia menambahkan: "Dewan direksi mengungkapkan penghargaan yang mendalam kepada Yang Mulia atas sikap-sikapnya yang mendukung Al Hilal, dan kontribusinya yang terus berlanjut dalam perjalanan klub di berbagai tahapannya, seraya menegaskan bahwa inisiatif-inisiatif Yang Mulia merupakan kelanjutan dari hubungan historis yang kokoh dengan Al Hilal, serta dukungan berkesinambungan bagi perjalanan dan cita-citanya".

Al Bulaihi bergabung dengan Al Hilal pada musim panas 2017 dari Al Fateh, dan melanjutkan perjalanannya bersama tim hingga musim panas ini. Paruh kedua musim lalu menyaksikan kepindahannya ke Al Shabab dengan status pinjaman selama enam bulan.

Peminjaman sang bek datang setelah ia tersingkir dari perhitungan pelatih Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, yang tidak ingin mengandalkannya.

Mantan pemain tim nasional itu sebelumnya dicoret dari pemusatan latihan persiapan Al Hilal di Austria, sebelum akhirnya menjalani latihannya secara terpisah jauh dari kelompok tim selama periode terakhir.

Selama perjalanannya bersama Al Hilal, Al Bulaihi tampil dalam 263 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 23 gol, dan berkontribusi meraih 14 gelar, menurut Asharq Al-Awsat.

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