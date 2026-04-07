Bayern Munich mematahkan kutukan panjang melawan Real Madrid, setelah mengalahkannya di kandangnya sendiri di Liga Champions.

Tim Bavaria pulang membawa kemenangan berharga dan langka atas tuan rumah Real Madrid dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang digelar pada Selasa malam ini di Stadion "Santiago Bernabeu" pada leg pertama babak perempat final kompetisi kontinental.

Leg kedua yang menentukan akan digelar di Stadion "Allianz Arena" pekan depan.

Bayern Munich meraih kemenangan pertamanya atas Real Madrid di Liga Champions setelah 9 pertandingan, di mana tim kerajaan menang 7 kali dan dua kali berakhir imbang.

Kemenangan terakhir tim Jerman atas tim Spanyol itu terjadi pada April 2012, dan saat itu juga menang 2-1.

Bayern Munich juga mematahkan kesialannya di Stadion "Santiago Bernabeu", karena meraih kemenangan pertamanya di stadion ini sejak 1 Mei 2001, yakni 25 tahun lalu, ketika menang 1-0.