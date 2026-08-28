'Azzedine Ounahi terbang ke Amsterdam untuk pembicaraan dengan Ajax'

Azzedine Ounahi telah terbang ke Amsterdam untuk bernegosiasi dengan Ajax, demikian dilaporkan Santi Aouna. Namun, itu masih jauh dari kepastian bahwa sang gelandang benar-benar akan datang ke Amsterdam.

Rumor soal Ajax dan Ounahi sudah beredar sepanjang musim panas ini. Pelatih Ajax, Míchel, disebut ingin melihat gelandang asal Maroko itu datang ke Amsterdam.

Míchel mengenal Ounahi dengan baik dari masa kebersamaan mereka di Girona. Pemain internasional yang sudah mencatatkan 55 penampilan itu bermain selama satu musim di bawah pelatih asal Spanyol tersebut.

Namun, gelandang itu bukan seorang ‘nomor enam’, posisi yang sangat dicari Ajax. Bisa jadi masih ada pemain lini tengah yang hengkang dari kubu Amsterdam.

Jadi, Ounahi saat ini berada di Amsterdam untuk melakukan pembicaraan personal dengan Jordi Cruijff, meski menurut Aouna hal itu belum terlalu berarti. Masih ada klub lain yang juga bersaing.

Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk merekrut Ounahi belum diketahui. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 18 juta euro.