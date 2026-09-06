AZ pada Minggu juga berhasil menaklukkan sc Heerenveen. Klub asal Alkmaar itu menang 2-3 setelah duel yang luar biasa di Stadion Abe Lenstra. Pemain pengganti Valdemar Byskov dan Ayoub Oufkir memainkan peran krusial dalam kemenangan AZ, yang setelah lima pertandingan mengoleksi poin sempurna, yakni lima belas, dan dengan demikian tetap memimpin klasemen Eredivisie. Heerenveen mengumpulkan lima poin dari lima laga.

Dalam babak pertama yang berlangsung sengit, AZ menjadi tim pertama yang memukul lebih dulu. Ringo Meerveld begitu saja kehilangan bola kepada Wouter Goes, yang kemudian mengalirkannya kepada Ro-Zangelo Daal di sisi kiri. Pemain sayap lincah itu menusuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan melengkung indah yang berbuah gol: 0-1.

Sama seperti gol pembuka, gol penyama kedudukan juga diawali kesalahan besar. Kali ini Lewis Schouten salah memberikan umpan kepada Dirk Proper, yang langsung memilih bergerak ke depan. Jakob Trenskow menemukan Dylan Vente, yang umpannya disambar dengan indah oleh Nolhan Courtens: 1-1. Pemain Belgia (19) itu kemudian berkembang menjadi pemain terbaik di kubu Friesland.

Heerenveen sempat menampilkan permainan yang sangat baik saat menghadapi wakil Noord-Holland itu, yang bahkan tertinggal sekitar menit ke-30. Meerveld melakukan satu-dua dengan Proper, menciptakan ruang untuk menembak, lalu melepaskan sepakan yang masuk lewat pantulan kaki Dave Kwakman: 2-1.

AZ tampil mengecewakan pada babak pertama dan tidak mendekati level yang mereka tunjukkan pada pekan-pekan sebelumnya. Tim asuhan Leeroy Echteld itu tak mampu berbuat lebih dari sebuah tembakan tak berbahaya dari Peer Koopmeiners, yang sedikit kehilangan kontrol atas bola di bawah kakinya.

Selepas jeda, AZ tampil jauh lebih meyakinkan dan itu berujung pada gol penyama kedudukan yang pantas didapatkan saat laga menyisakan dua puluh menit. Debutan Byskov bahkan tak membutuhkan lima menit untuk menunjukkan kelasnya lewat umpan terobosan brilian dengan kaki bagian luar kepada Meerdink, yang dengan cepat menusuk ke dalam dan membuat Klaverboer tak berkutik lewat tendangan kerasnya: 2-2.

Heerenveen mengambil inisiatif pada fase akhir laga, tetapi justru terkena serangan balik setelah umpan silang yang gagal. Meerdink memberikan bola dengan sempurna kepada pemain pengganti Oufkir, yang lebih cepat dari Sam Kersten dan mencungkil bola dengan kaki kiri melewati Bernt Klaverboer: 2-3.

Heerenveen dua kali nyaris menyamakan kedudukan pada fase akhir laga, tetapi kiper Jari De Busser menggagalkan sundulan Vasilios Zagaritis dan debutan Roberts Uldrikis. Dengan demikian, AZ tetap sempurna di Eredivisie.







