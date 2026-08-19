AZ menjual Troy Parrott seharga 20 juta euro

Troy Parrott pindah dari AZ ke Real Betis, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Rabu siang dengan ‘here we go’ khasnya. Klub Spanyol itu membayar 20 juta euro untuk mendapatkan jasa Parrott.

Pada Minggu, ketertarikan Real Betis terhadap Parrott diungkapkan oleh Mounir Boualin. Tiga hari kemudian, kesepakatan itu pun rampung.

West Ham United sebelumnya sudah serius menginginkan Parrott, tetapi ditolak oleh AZ. Voetbal International melaporkan bahwa klub asal Noord-Holland itu mengatakan 'tidak' terhadap tawaran senilai 17,5 juta euro.

West Ham kemudian memutuskan mundur, sehingga Real Betis melihat peluangnya. Klub yang juga diperkuat Antony itu memang bersedia membayar 20 juta euro yang diminta AZ.

Parrott didatangkan pada musim panas 2024 dengan nilai sekitar empat juta euro dari Tottenham Hotspur, setelah ia tampil sangat mengesankan bersama Excelsior sebagai pemain pinjaman pada musim 2023/24.

Parrott memikul beban besar di Alkmaar setelah kepergian Vangelis Pavlidis ke Benfica, tetapi ia menjalankannya dengan cukup baik lewat catatan 51 gol dan 17 assist dalam 97 pertandingan.

Pada Desember, Parrott juga mulai dikenal di level internasional. Dengan dua gol melawan Portugal dan tiga gol kontra Hungaria, ia secara pribadi menjaga mimpi Irlandia untuk lolos ke Piala Dunia tetap hidup. Pada akhirnya, mereka tetap gagal lolos ke putaran final.