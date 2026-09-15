AZ menghadapi Brian Brobbey yang sangat populer, yang masih bisa berkembang dalam satu aspek

AZ memulai petualangannya di Liga Europa pada Rabu dengan bertandang ke markas Sunderland. Lawan asal Inggris itu sempat mengalami kemunduran tajam dan selama bertahun-tahun lebih dikenal karena serial Netflix Sunderland 'Til I Die. Namun kini, justru performa mereka yang paling menonjol. Voetbalzone berbincang menjelang bentrokan Eropa tersebut dengan pengamat klub Philip Smith dari Sunderland Echo mengenai klub rakyat dari timur laut Inggris itu.

Oleh Rian Rosendaal

Orang Belanda yang populer

Warga Belanda Robin Roefs dan Brian Brobbey sangat populer di kalangan suporter Sunderland, demikian ditekankan Smith dalam wawancara menjelang pertemuan Liga Europa di Stadium of Light. "Roefs bermain sangat baik musim lalu dan para fans senang ia baru-baru ini menandatangani kontrak baru. Sebab, ada kekhawatiran performa apiknya akan menarik perhatian klub-klub Liga Champions. Ia memancarkan ketenangan dan keandalan, persis seperti yang diinginkan setiap suporter dari seorang kiper."

Tentang Brobbey, yang pada 2025 didatangkan dari Ajax dengan nilai 20 juta euro, juga hanya terdengar kata-kata positif dari pengamat Sunderland tersebut. "Brobbey telah berkembang menjadi pahlawan kultus sejati di kalangan fans, antara lain karena musim lalu ia mencetak gol kemenangan pada masa injury time dalam laga tandang melawan rival bebuyutan Newcastle United. Selain itu, para suporter sangat menghargai fakta bahwa ia adalah penyerang gaya lama, tipe yang kini sudah sangat jarang terlihat dalam sepakbola modern."

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Brobbey yang sangat dihargai itu masih terikat kontrak dengan Sunderland hingga 30 Juni 2029, klub yang Sabtu lalu kalah 0-2 di kandang dari juara bertahan Arsenal dalam duel yang penuh gejolak. Namun, sangat mungkin penyerang bertubuh kekar itu sudah pergi sebelum tanggal tersebut. "Itu mungkin saja, karena beberapa klub sangat besar memantau perkembangannya dengan saksama," kata Smith. "Bukan hanya di Premier League, tetapi juga saat Piala Dunia. Jika kita melihat langkah menuju status sebagai penyerang yang benar-benar mapan di Liga Champions, mencetak gol lebih sering mungkin adalah hal yang masih perlu ditambahkan Brobbey ke dalam permainannya. Tentu Sunderland harus menciptakan lebih banyak peluang matang untuknya, tetapi ini agaknya memang area di mana ia masih bisa melangkah lebih maju."

Sunderland menutup musim lalu sebagai tim promosi dengan finis di posisi ketujuh Premier League yang mengesankan. Ganjarannya adalah tampil di fase liga Liga Europa. Sebuah prospek yang indah, tetapi jadwal ekstra padat juga bisa berdampak negatif. "Ada antusiasme sekaligus sedikit kekhawatiran. Prioritas jelas terletak pada menemukan stabilitas di Premier League dan sulit memperkirakan apa yang bisa kami harapkan di Eropa, meski klub-klub Inggris memang punya rekam jejak luar biasa di kompetisi semacam ini berkat keunggulan finansial mereka. Saya pikir sebagian besar suporter akan sangat puas dengan posisi papan tengah di liga dan petualangan yang sukses di Liga Europa," prediksi pengamat klub dari surat kabar lokal itu.

Apakah AZ jadi perhatian di Sunderland?

Untuk sementara, fokus tertuju pada kunjungan AZ, salah satu pemuncak klasemen Vriendenloterij Eredivisie, ke Stadium of Light. Sebuah laga yang jelas hidup di kalangan The Black Cats, meski yang datang ke Inggris bukan Ajax, PSV, atau Feyenoord. "Tentu saja laga ini hidup," kata Smith sambil tertawa. "Ini adalah pertandingan Eropa pertama Sunderland dalam 53 tahun. Jadi ini malam yang istimewa. Bukan hanya bagi klub, tetapi juga bagi kota. Akan ada atmosfer khusus dan semua orang sangat menantikan pertandingan ini. Soal AZ: benar bahwa kebanyakan dari kami tidak tahu terlalu banyak tentang klub itu, tetapi ada banyak rasa hormat terhadap awal musim mereka dan terhadap fakta bahwa mereka punya jauh lebih banyak pengalaman Eropa daripada Sunderland."

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Régis Le Bris adalah manajer yang harus menghadirkan kesuksesan Eropa musim ini. Pria Prancis berusia 50 tahun itu bergabung dengan Sunderland pada 2024 dan setahun kemudian langsung membawa klub itu promosi ke Premier League. Tahun pertama kembali di level tertinggi menjadi sukses besar bagi klub. Sunderland mengumpulkan 54 poin, jumlah tertinggi di Premier League sejak 2001. Selain itu, Stadium of Light nyaris menjadi benteng yang tak tertembus dan tiket Eropa pun berhasil diamankan. Bagi para fans, puncak mutlaknya adalah dua kemenangan atas rival Newcastle United. Karena itu, Le Bris sangat dihormati oleh para suporter tim yang kini berada di peringkat keempat belas, demikian juga diketahui Smith.

"Tanpa ragu, ia adalah salah satu manajer terbaik Sunderland di era modern. Peter Reid seperempat abad lalu - setelah promosi - dua kali meraih posisi ketujuh di Premier League. Tetapi jarak antara Championship dan Premier League sekarang jauh lebih besar. Maka, prestasi Le Bris musim lalu benar-benar mencengangkan. Kebanyakan orang mungkin masih akan menempatkan Reid di urutan teratas daftar mereka, tetapi Le Bris layak berada dalam deretan yang sama. Dan jika ia kembali menjalani musim yang bagus, mungkin ia bahkan akan dianggap sebagai manajer terbaik sepanjang masa," Smith juga menaruh pelatih asal Prancis itu sangat tinggi.

Rentetan drama di Inggris

AZ pada Rabu, omong-omong, memburu kemenangan pertama sepanjang sejarah di tanah Inggris. Pada masa lalu, klub Alkmaar itu antara lain kalah tanpa perlawanan dari Arsenal dan Manchester United. Pada 2023, AZ tidak mampu menandingi West Ham United di semifinal Conference League, yang akhirnya menjuarai turnamen Eropa tersebut. Pada tahun yang sama, Aston Villa juga terlalu kuat. Pada musim 2024/25, AZ dua kali kalah dari Tottenham Hotspur di Liga Europa. Musim lalu, tim asuhan Leeroy Echteld kalah 3-1 dari Crystal Palace, yang kemudian menjadi juara, di Conference League meski sempat mencetak gol melalui Sven Mijnans yang telah pindah ke PSV.