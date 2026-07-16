AZ ingin mendatangkan bek sayap 'anonim' dari Jong Oranje ke Belanda

AZ berusaha mendatangkan Sam de Grand ke Eredivisie, demikian dilaporkan Voetbal International. Lommel SK untuk saat ini menolak bekerja sama dalam proses transfer bek kiri berusia 21 tahun tersebut, yang juga bermain untuk Jong Oranje.

De Grand mungkin adalah pemain muda internasional Jong Oranje yang paling tidak dikenal. Pemain kidal ini lahir 21 tahun lalu di Den Bosch, tetapi pindah ke Belgia hanya empat minggu setelah kelahirannya.

Di negara tetangga kita di selatan, ternyata De Grand cukup mahir bermain sepak bola. Ia bermain di akademi muda OH Leuven, RSC Anderlecht, dan KRC Genk, namun akhirnya menonjol saat membela Lommel.

Pada akhir tahun 2025, De Grand direkrut oleh Michael Reiziger untuk bergabung dengan Jong Oranje. Hal itu membuatnya untuk pertama kalinya mendapat sorotan dari media sepak bola Belanda.

Perhatian tersebut berpotensi meningkat pesat dalam beberapa tahun ke depan jika ia pindah ke AZ. Klub asal Alkmaar itu melihat De Grand sebagai penerus ideal bagi Mees de Wit, yang ingin hengkang ke luar negeri.

AZ dilaporkan telah mengajukan beberapa tawaran, namun Lommel belum tergerak. De Grand terikat kontrak hingga pertengahan 2028 dan menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 1 juta euro.

Hingga saat ini, De Grand telah memainkan 81 pertandingan resmi bersama Lommel. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, bek kiri ini mencetak lima gol dan memberikan tidak kurang dari dua puluh assist.