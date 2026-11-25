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AZ akan menghadapi Sparta Praha yang tengah kesulitan dalam fase liga Liga Europa pada Kamis. Bagaimana kondisi klub papan atas Ceko itu setelah Brian Priske dipecat akhir pekan lalu? Voetbalzone berbicara dengan jurnalis Pavel Stastny mengenai calon lawan AZ di kompetisi Eropa tersebut.

Stastny, yang mengikuti perkembangan Sparta Praha dari dekat, mengulas kepergian pelatih yang sebelumnya pernah menangani Royal Antwerp FC dan Feyenoord itu. Priske kembali ke klub tersebut pada 2025 setelah menjabat pelatih kepala di Praha pada 2022 hingga 2024. "Sparta tersingkir dari piala domestik dan kini tertinggal 13 poin dari rivalnya, Slavia Praha, di liga Ceko."

Pemecatan Priske



"Hasil mereka terus memburuk dalam beberapa pekan terakhir, dan laga kandang melawan Slovan Liberec juga berakhir mengecewakan," kata Stastny, merujuk pada kekalahan 1-3 pada Minggu lalu yang akhirnya membuat Priske kehilangan jabatannya. "Suasana di stadion sangat tegang. Suporter meneriakkan 'Priske, angkat kaki' dan melontarkan hinaan kepada manajemen klub. Kepergiannya sudah tak terelakkan." Pelatih asal Denmark itu diberhentikan sehari kemudian, setelah Sparta menjalani lima pertandingan beruntun tanpa kemenangan.

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Di awal musim ini, suasana di kalangan Sparta jauh lebih penuh harapan. Menurut Stastny, keadaan berubah ketika pemain bintang Adam Karabec mengalami cedera pergelangan kaki pada akhir September. "Setelah ia cedera, tim benar-benar mulai kesulitan. Ia adalah pemimpin lini serang tim dan menghadirkan kreativitas serta solusi tak terduga di dekat gawang lawan." Karabec sedang dalam proses kembali setelah absen dua bulan, tetapi itu terlambat untuk menyelamatkan masa depan Priske di Praha.

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Nama lain yang menarik perhatian dalam skuad lawan AZ adalah Jonatan Brunes. Penyerang asal Norwegia berusia 26 tahun dengan tinggi 1,89 meter itu tiba di epet ARENA pada musim panas lalu dengan ekspektasi yang cukup besar. "Sparta mengeluarkan antara lima hingga enam juta euro untuk mendatangkannya," jelas Stastny. "Meski Brunes saat ini menjadi pencetak gol terbanyak di liga Ceko, lebih banyak yang diharapkan darinya. Ia menyia-nyiakan sejumlah peluang besar dalam beberapa bulan terakhir. Kekuatan terbesar Sparta, sementara itu, terletak di sisi sayap. Josimar Alcócer dan John Mercado cepat dan piawai menggiring bola."

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Liga Europa diharapkan dapat mengalihkan perhatian Sparta di tengah situasi yang bergejolak. Raihan empat poin dari empat pertandingan pertama bukanlah awal yang bagus di fase liga, meski peluang mencapai babak play-off masih terbuka. "Sparta tentu berambisi mencapai fase gugur Liga Europa, tetapi kekalahan dari Lillestrøm SK telah menimbulkan kerugian besar. Sparta sempat unggul, tetapi kebobolan gol pada menit-menit akhir akibat kesalahan pertahanan. Itu bisa menjadi penentu," kata Stastny, yang memperhitungkan kemungkinan skenario terburuk.

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Performa Sparta di 1. Liga Ceko juga tidak menentu. Gelar liga tampaknya sudah menjadi angan-angan bagi lawan AZ itu. "Sparta terbukti terlalu tidak konsisten dan jarak mereka dari para pemimpin klasemen sangat besar. Kini, pelatih kepala Brian Priske dan direktur teknik Tomas Rosicky sama-sama telah diganti. Prioritas pertama adalah menunjuk pelatih kepala baru, kemudian mengatasi masalah dalam skuad pada bursa transfer musim dingin."

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Pada Rabu pagi, diketahui bahwa Lukás Bláza untuk sementara akan menangani Sparta. Dalam beberapa pekan mendatang, ia akan dibantu Miroslav Droppa, yang sudah bekerja sebagai pelatih tim muda di klub papan atas Ceko tersebut. Bláza sebelumnya menangani klub divisi tiga Loko Praha, klub mitra Sparta Praha. Keduanya kini bertugas menciptakan keajaiban kecil pada Kamis dengan merebut tiga poin dari AZ di Liga Europa.

Sparta dan AZ baru pertama kali bertemu di kompetisi Eropa pada musim lalu. Tim asal Alkmaar itu tampil mengesankan pada Maret tahun ini, kenang Stastny. "Semua orang masih ingat pertandingan leg kedua antara kedua klub di Praha." AZ menang 0-4 di Praha pada babak 16 besar Conference League, sepekan setelah meraih kemenangan 2-1 di AFAS Stadion. Troy Parrott dan Sven Mijnans menjadi pemain AZ yang paling menonjol saat itu, tetapi keduanya kini tak lagi bermain di Alkmaar.

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AZ akan memulai laga tandang melawan Sparta Praha pada Kamis pukul 21.00. Sparta telah mengumpulkan dua poin lebih sedikit daripada tim asuhan Leeroy Echteld. Jadwal Liga Europa pada tahun kalender ini akan ditutup dengan laga kandang melawan Sturm Graz pada 10 Desember. Fase liga akan berakhir pada Januari tahun depan, dengan laga kandang melawan Dinamo Zagreb (21 Januari) dan laga tandang melawan Benfica (28 Januari).