Peer Koopmeiners sangat kecewa atas kekalahan AZ dari Ajax (1-0). Kapten tim asal Alkmaar itu mengatakan kepada ESPN selepas pertandingan bahwa timnya pantas menang di Johan Cruyff ArenA.

"Saya pikir kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik," kata Koopmeiners selepas pertandingan. "Sayang sekali kami begitu cepat kebobolan dan tertinggal 1-0. Kami datang ke sini dengan kepercayaan diri yang tinggi, sungguh."

Ajax unggul lewat sundulan Tolu Arokodare. Kedua tim kemudian menciptakan sejumlah peluang, tetapi tidak ada gol lagi. "Kecuali pada fase awal, kami juga menunjukkannya. Kami pantas menang."

"Tentu saja, kami tahu harus bisa masuk ke dalam permainan di sini. Ini disayangkan karena hal seperti ini menimpa kami selama beberapa pekan berturut-turut, padahal sama sekali tidak perlu terjadi. Setelah tertinggal 1-0, langsung terlihat betapa mudahnya kami memainkan bola dan betapa dominannya kami di sini."

AZ tidak memenangi satu pun dari empat pertandingan terakhirnya di Eredivisie. Sebelum kalah dari Ajax, AZ takluk dari FC Twente (0-2), beruntung bisa bermain imbang di markas SC Cambuur (2-2), dan kalah dari Feyenoord (2-0). AZ pun turun ke posisi kelima.

Koopmeiners tahu di mana letak masalahnya. "Benar-benar berada di depan gawang dan mencetak gol, itulah yang sedang sulit bagi kami saat ini. Kami harus menempatkan pemain di kotak penalti untuk mencetak gol, sesederhana itu. Kami belum cukup bersemangat untuk melakukannya."

"Kami cukup baik menembus pertahanan lewat sayap, tetapi jumlah pemain kami di kotak penalti tidak memadai. Menjelang akhir pertandingan sudah memadai, dan saat itu kami harus mencetak gol. Menurut saya, kami memang punya peluang. Seperti yang saya katakan: pada akhirnya kami pantas menang."

Koopmeiners tidak terlalu khawatir. "Saya berusaha mengirim bola ke lini depan, lalu mereka harus memasukkannya ke gawang. Mereka benar-benar bisa melakukannya. Kami sudah menunjukkannya pada awal musim."

"Itu juga berkaitan dengan kepercayaan diri, yang harus tumbuh kembali. Namun, pada akhirnya kami harus bisa menuntaskan pertandingan seperti ini," tutup Koopmeiners, yang kini bisa bersiap menghadapi pertandingan istimewa. Pada Kamis, Juventus yang diperkuat kakaknya, Teun, akan bertandang ke Alkmaar untuk pertandingan Liga Europa.