AZ dengan tegas menolak tawaran pertama untuk Troy Parrott

AZ dengan tegas menolak tawaran pertama West Ham United untuk Troy Parrott, demikian dilaporkan Voetbal International. Klub asal Alkmaar itu menginginkan nilai sebesar 30 juta euro, seperti yang dilaporkan Algemeen Dagblad pada akhir pekan lalu.

West Ham yang terdegradasi masih belum mendekati harga tersebut. Mereka mengajukan tawaran sekitar 18 hingga 20 juta euro.

Peluang selisih itu akan tertutup dalam beberapa hari ke depan cukup besar. Terlebih, Parrott merupakan prioritas mutlak West Ham.

Namun, klub London itu bukan satu-satunya peminat tanda tangannya. Menurut VI, RB Leipzig menelepon pekan lalu untuk menanyakan kemungkinan mendapatkan jasa Parrott.

Parrott sendiri sudah mencapai kesepakatan dengan The Hammers. Penyerang itu kini menunggu sampai kedua klub mencapai kata sepakat soal nilai transfer.

Parrott sudah lama menyampaikan keinginannya untuk pergi kepada jajaran petinggi AZ, tetapi tetap menegaskan bahwa ia akan terus memberikan segalanya. “Karena pelatih (Leeroy Echteld, red.) dan saya memiliki hubungan yang sangat baik, saya juga ingin memberi kontribusi pada periode terakhir saya. Kami baru-baru ini duduk bersama dan menjalani percakapan yang bagus,” ujar sang penyerang baru-baru ini kepada De Telegraaf.

“Pelatih mengatakan bahwa dia memilih para pemain yang akan menjalankannya untuk dirinya musim ini,” kata Parrott, yang menilai posisi starter Mexx Meerdink saat ini sepenuhnya logis. “Saya merasa penting untuk membantu para pemain semaksimal mungkin. Klub ini sudah melakukan begitu banyak hal untuk saya. Saya berkata kepada pelatih: ‘selama saya masih di sini, saya akan ada untuk Anda dan para pemain’.”