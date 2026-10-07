AZ berhasil dan mengikat Kees Smit dengan kontrak empat tahun

AZ dan Kees Smit telah mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontraknya, seperti dilaporkan Voetbal International. Gelandang kelahiran Heiloo itu kini terikat hingga pertengahan 2030 di AFAS Stadion.

Smit merupakan salah satu talenta yang paling diburu di Eropa. Klub-klub dari Inggris, Barcelona, dan Real Madrid semuanya memasukkan namanya ke dalam daftar.

Meski begitu, transfer untuk sang playmaker tidak terwujud pada musim panas lalu. Smit tetap bertahan di AZ dan kini memutuskan untuk memperpanjang kontraknya, yang semula berakhir pada pertengahan 2028, selama dua tahun.

Smit bergabung dengan akademi muda AZ saat berusia sembilan tahun. Sejauh ini, ia telah mencatatkan 84 pertandingan bersama tim utama.

Pertandingan berikutnya FEY Eredivisie 12.45 AZ

Dalam periode itu, gelandang berusia 20 tahun tersebut mencetak tujuh gol dan menyumbang 14 assist. Musim lalu, ia meraih trofi Piala KNVB Eurojackpot bersama klub.

Smit juga menjalani debutnya bersama tim nasional Belanda musim lalu. Dalam laga persahabatan melawan Norwegia (menang 2-1), ia mendapat kesempatan tampil sejak menit awal dari pelatih saat itu, Ronald Koeman.