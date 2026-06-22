Ayman Hussein menantang Mbappé dalam laga antara Prancis dan Irak

Hari ini, Selasa, Stadion Lincoln Financial akan menjadi tuan rumah pertandingan yang dinantikan antara Prancis dan Irak dalam rangkaian pertandingan Grup 9 Piala Dunia 2026, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah diselenggarakan secara bersama-sama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps, telah menetapkan susunan pemain sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mike Maignan.

Bek: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne.

Lini tengah: Michael Olise, Adrien Rabiot, Mano Kone.

Penyerang: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Désiré Doué.

Di sisi lain, pelatih timnas Irak, Graham Arnold, memilih untuk mengandalkan pemain-pemain berikut:

Penjaga gawang: Basil.

Pertahanan: Hussein, Tahsin, Akam, Doski.

Lini tengah: Ismail, Zidane Iqbal, Amir Al-Amari.

Lini serang: Ahmad Qasim, Ayman Hussein, Ibrahim Baish.

Timnas Irak memasuki pertandingan ini di bawah tekanan besar setelah mengalami kekalahan telak 4-1 dari Norwegia pada putaran pertama, sehingga mereka diharuskan meraih hasil positif untuk mempertahankan harapan mereka dalam memperebutkan salah satu tiket lolos ke babak berikutnya.

Di sisi lain, timnas Prancis mengawali perjalanannya di turnamen ini dengan gemilang, setelah mengalahkan Senegal dengan skor 3-1, sekaligus menegaskan keseriusannya dalam memperebutkan gelar juara dan keinginannya untuk merebut kembali trofi yang pernah diraihnya pada tahun 2018.