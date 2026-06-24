Ayah Micky van de Ven menanggapi kabar tentang dugaan hubungan putranya dengan seorang model asal Inggris

Micky van de Ven dikabarkan menjalin hubungan dengan model asal Inggris, Ella Buffin (24). Influencer yang memiliki ratusan ribu pengikut di media sosial ini baru-baru ini terlihat bersama pemain timnas Belanda yang sedang berlaga di Piala Dunia di Marbella. Menurut saksi mata, keduanya tampak tak terpisahkan. Namun, ayah Micky, Marcel van de Ven, enggan berkomentar lebih lanjut mengenai hubungan yang dikabarkan menjalin hubungan dengan putranya tersebut.

Keluarga van de Ven telah terbang ke Amerika Serikat khusus untuk Piala Dunia. “Saya sangat bangga. Kami berada di sini bersama saudara perempuannya dan ibunya. Benar-benar sekeluarga,” kata Marcel van de Ven kepada RTL Boulevard pada hari Rabu.

Apakah ada pasangan bagi bek kiri tim Oranje itu di tribun saat melawan Tunisia, Van de Ven tidak memberikan kepastian. “Itu belum menjadi topik pembicaraan. Tapi siapa tahu nanti akan terjadi. Itu bisa saja terjadi.”

Marcel van de Ven langsung menekankan bahwa bukan wewenangnya untuk membicarakan kehidupan asmara pemain timnas Belanda itu di depan umum. “Bagaimanapun juga, dia tidak akan bersembunyi di balik kursi jika memang datang. Saya pikir media harus tetap waspada jika ingin melihat sekilas sosoknya. Jadi, tetap waspada.”

Bek sayap Oranje dan Tottenham Hotspur ini sedang sibuk dengan pertandingan fase grup dan sesi latihan di Piala Dunia. Namun, bagi para pemain internasional dalam skuad asuhan pelatih nasional Ronald Koeman, masih ada waktu untuk bersantai.

“Kadang-kadang, sehari setelah pertandingan, mereka boleh menghabiskan beberapa jam bersama kami. Kami lalu makan siang atau melakukan hal menyenangkan lainnya,” jelas ayah Van de Ven. “Sangat menyenangkan bagi mereka untuk sesekali bisa jalan-jalan bersama orang-orang terdekat.”