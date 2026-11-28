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Pemain Maroko Abdellah Ouazane, talenta muda Ajax Amsterdam yang sedang menanjak, semakin dekat untuk meninggalkan klub Belanda tersebut pada musim panas mendatang di tengah minat sejumlah klub besar Eropa untuk mendapatkan jasanya. Sementara itu, Barcelona terus memantau perkembangannya sejak dua tahun lalu sebagai antisipasi kemungkinan merekrutnya pada bursa transfer berikutnya.

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Menurut harian Spanyol "Sport", Abdellah Ouazane kini mengetuk pintu klub-klub besar Eropa setelah menjalani musim yang luar biasa bersama Ajax Amsterdam. Ia berhasil memantapkan tempatnya di tim utama meski baru berusia 17 tahun, dan juga telah menjalani debut bersama tim nasional senior Maroko.

Nama Ouazane tidak muncul secara tiba-tiba. Sejak bertahun-tahun lalu, ia dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Maroko sekaligus salah satu permata yang lahir dari akademi sepak bola Belanda, yang telah melahirkan banyak bintang di dunia sepak bola.

Ajax dikenal memiliki salah satu sistem pembinaan pemain terbaik di Eropa, dan Ouazane menjadi contoh terbaru keberhasilannya. Dalam beberapa tahun terakhir, klub tersebut telah melahirkan pemain-pemain menonjol seperti Frenkie de Jong, Antony, dan Matthijs de Ligt.

Pemain Maroko itu telah tampil dalam 23 pertandingan musim ini, delapan di antaranya sebagai starter. Dalam periode tersebut, ia mencetak tiga gol dan menyumbang enam assist, sehingga menegaskan kemampuan tekniknya dan menarik perhatian para pengamat serta pemandu bakat.

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Penampilan ini menarik perhatian berbagai pemandu bakat, terutama para petinggi tim nasional senior Maroko. Bersama tim tersebut, Ouazane sejauh ini telah menjalani tiga pertandingan dan mencetak satu gol hasil umpan Brahim Diaz, pemain Real Madrid.

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Ouazane piawai bermain di sisi kiri sebagai winger yang bergerak ke tengah dengan kaki terbaliknya. Ia juga mampu berperan sebagai playmaker berkat kualitas teknik istimewa dalam mengolah bola, selain kemampuannya bermain di sisi kanan dengan kaki alaminya.

Liverpool dan bantahan

Seperti yang terjadi pada setiap talenta muda di sepak bola Eropa, klub-klub yang tertarik merekrut pemain Maroko itu tidak butuh waktu lama untuk bermunculan. Liverpool, yang dilatih Andoni Iraola, menjadi nama paling menonjol yang dikaitkan dengannya.

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Meski urusan kontrak Ouazane ditangani oleh tim "Forza Sports Group", ayahnya, selaku perwakilan hukum sang pemain, selalu berkomunikasi dengan media untuk meluruskan kebenaran rumor seputar masa depan putranya.

Dalam konteks ini, ayah sang pemain membantah kabar yang mengaitkan putranya dengan kepindahan ke Liverpool. Dalam pernyataannya kepada situs "Africafoot" beberapa hari lalu, ia mengatakan: "Rumor terkait Liverpool tidak benar."

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Di sisi lain, ayah Ouazane menjelaskan bahwa Ajax memang telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak untuk putranya, tetapi nilai finansial yang mampu ditawarkan klub Belanda itu tidak sesuai dengan tuntutan finansial sang pemain.

Tawaran perpanjangan kontrak tersebut masih berada di atas meja sejak lebih dari sebulan lalu, tetapi Ouazane dan ayahnya memutuskan untuk menunda negosiasi untuk saat ini dan fokus terlebih dahulu menuntaskan musim sebelum membahas langkah berikutnya.

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Dengan demikian, peluang dibukanya pembahasan masa depan sang pemain pada musim panas mendatang tampak besar, di tengah minat klub-klub Eropa untuk mendapatkan jasanya.

Nilai pasar terus meningkat

Nilai pasar Abdellah Ouazane mengalami peningkatan signifikan. Pada September lalu, nilainya masih 1,5 juta euro sebelum pembaruan data terbaru situs "Transfermarkt".

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Hingga November ini, nilai sang pemain melonjak menjadi 8 juta euro, dan seiring penampilan gemilangnya yang berlanjut musim ini, peluang nilainya kembali naik tetap terbuka.

Meski Ajax mungkin tidak mampu memenuhi tuntutan finansial sang pemain terkait gaji, klub Belanda itu dapat menutupinya dengan memperoleh nilai penjualan yang besar, terlebih karena lebih dari satu klub besar diperkirakan akan ikut dalam perburuan untuk merekrutnya.

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Real Madrid dan Barcelona dalam radar

Daftar klub yang tertarik merekrut pemain Maroko itu diperkirakan akan bertambah menjelang bursa transfer musim panas, terlebih ia sudah pernah menerima tawaran penting setahun lalu, saat masih memperkuat tim muda Ajax.

Real Madrid kala itu bergerak untuk merekrut Ouazane, dan sang pemain bahkan sudah menyetujui tawaran tersebut serta terbang ke Spanyol untuk menandatangani kontrak. Namun, transfer itu batal setelah ia gagal lolos tes medis.

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Pemain Maroko itu kemudian kembali ke Belanda untuk melanjutkan kariernya bersama Ajax di bawah arahan Michel, dan ia tampil apik sepanjang musim ini.

Melihat cara Real Madrid memperlakukan para pemain mudanya, kegagalan kepindahan Ouazane ke Castilla mungkin bukanlah hal yang buruk baginya, terlebih ia berhasil mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri di tim utama Ajax.

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Real Madrid bukan satu-satunya klub Spanyol yang menunjukkan ketertarikan pada talenta Maroko tersebut. Barcelona juga telah memantaunya sejak dua tahun lalu.

Saat itu, Ajax Amsterdam dan Barcelona bertemu di Liga Champions Junior UEFA, dan Ouazane tampil mencolok dalam pertandingan tersebut meski usianya masih sangat muda. Sejak saat itu, ia berada dalam pantauan para pemandu bakat klub Catalan tersebut.

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Hubungan baik antara Ajax dan Barcelona juga turut memudahkan pemantauan terhadap sang pemain, yang telah menunjukkan tanda-tanda menjanjikan sejak membela tim-tim kelompok usia di klub Belanda itu.

Kini, setelah Ouazane mencapai level tim utama, tantangan terpenting baginya adalah membuktikan kemampuannya untuk bertahan di level elite dan memperkuat posisinya di antara para pemain menonjol.

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Jika pemain kelahiran 2009 ini terus berkembang dengan level yang sama seperti yang ia tunjukkan pada bulan-bulan awal musim, ia berpotensi menjadi salah satu talenta paling menonjol di panggung dunia.

Perbandingan yang dibuat sejumlah pakar Maroko bahkan sampai menyamakannya dengan bintang Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal, yang mencerminkan besarnya harapan terhadap masa depannya.

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Dengan potensi tersebut, Barcelona terus menempatkan pemain serbabisa ini dalam radar mereka sebagai antisipasi munculnya kesempatan yang tepat untuk merekrutnya dan memasukkannya ke dalam daftar yang berisi sejumlah pemain dengan potensi luar biasa yang dapat menjadikan mereka bintang di generasinya.