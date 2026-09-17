Ayah bintang Liverpool ungkap fakta krisis perpanjangan kontrak dan pergerakan Madrid

Nama gelandang asal Argentina, Alexis Mac Allister, bintang Liverpool, dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2026, di tengah berakhirnya kontraknya bersama Liverpool pada 2028.

Mac Allister, yang berusia 27 tahun, bergabung ke skuad Liverpool pada musim panas 2023, datang dari Brighton, dengan nilai 42 juta euro.

Sejumlah laporan membicarakan adanya krisis di dalam tubuh Liverpool terkait perpanjangan kontrak pemain asal Argentina tersebut pada periode mendatang.

Namun, ayah Mac Allister, yang juga merupakan agennya, membantah kabar yang beredar mengenai adanya krisis terkait perpanjangan kontrak sang pemain.

Carlos Mac Allister menegaskan, dalam pernyataan khusus kepada situs 365Scores, tidak adanya negosiasi saat ini dengan manajemen Liverpool untuk memperpanjang kontrak putranya.

Ia menjelaskan bahwa kontrak yang berlaku saat ini, yang berakhir pada 2028, masih berjalan, dan kedua belah pihak berkomitmen terhadapnya, seraya menegaskan bahwa sang pemain saat ini fokus untuk menampilkan performa terbaik bersama tim.

Ayah pemain tersebut juga membantah adanya ketidakpuasan pada diri putranya akibat perpanjangan kontrak beberapa rekan setimnya tanpa menyinggung posisinya terkait perpanjangan kontrak, seraya menjelaskan bahwa mereka menghormati keputusan-keputusan manajemen Liverpool dan memusatkan fokus mereka pada masa depan.

Ia juga mengakhiri polemik seputar minat Real Madrid untuk mendatangkan Mac Allister, dengan menegaskan tidak adanya komunikasi apa pun dari pihak klub Spanyol tersebut, pada tahap mana pun dalam kariernya.

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