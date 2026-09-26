Awal perjalanan Kylian Mbappe bersama Zinedine Zidane tidak sepenuhnya sempurna, meski ia mencetak gol kemenangan pada laga pertama sang pelatih baru di kursi kepelatihan timnas Prancis. Sang kapten Prancis mendapati dirinya berada di posisi sayap kiri, sebuah peran yang tampaknya tidak membuatnya nyaman.

Mbappe tampil impresif menghadapi Turki dan mencetak satu-satunya gol yang memberi Prancis kemenangan 1-0, sebelum akhirnya meninggalkan lapangan setelah merasakan nyeri di lutut kirinya. Meski berkontribusi langsung dalam meraih kemenangan, penempatannya di sayap kiri memicu sedikit rasa frustrasi bagi penyerang Real Madrid tersebut, menurut situs "Foot Mercato" Prancis.

Keputusan ini muncul di tengah perbedaan yang jelas antara peran yang saat ini diemban Mbappe bersama Real Madrid, di mana ia lebih banyak bergerak di area tengah, dengan konsep serangan Zidane bersama timnas Prancis.

Pelatih baru itu ingin memberi para pemainnya ruang kebebasan yang lebih besar di dalam lapangan, hal yang ditegaskan Esteban Lepaul seusai laga, seraya menjelaskan bahwa Zidane membebankan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pemain dan memberi mereka kebebasan lebih dalam mengambil keputusan.









Meski Mbappe menjadi salah satu kunci utama kemenangan Prancis di awal era Zidane, posisi barunya bisa berubah menjadi salah satu isu taktis paling menonjol yang akan dihadapi sang pelatih pada periode jeda mendatang, terutama jika kapten Prancis terus menunjukkan ketidaknyamanannya bermain di sayap kiri.

Di tengah absennya Mbappe untuk sementara akibat cedera, Zidane akan memiliki kesempatan untuk menguji solusi serangan lainnya, namun pertanyaan akan tetap ada: apakah sang pelatih terus mengandalkan kaptennya di sayap kiri, atau merumuskan ulang peran-peran serangannya agar sesuai dengan posisi favoritnya?