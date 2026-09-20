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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
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Awal panas di derbi Madrid: wasit beri kartu untuk Simeone dan peringatkan Mourinho

Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
A. Guler
D. Simeone
Spanyol
Turki
Argentina

Di pekan ketujuh Liga Spanyol

Atmosfer derби Madrid memanas sejak dini, setelah menit ke-5 laga Real Madrid melawan Atletico, dalam pekan ketujuh Liga Spanyol, menyaksikan benturan keras antara Arda Guler, pemain Real, dan Alex Baena, pemain Atletico, yang berakhir dengan terjatuhnya pemain Turki itu ke tanah serta diganjarnya Diego Simeone dengan kartu kuning setelah ia memprotes keluhan pemain Real Madrid.

Menurut analisis mantan wasit Iturralde Gonzalez, Baena menggunakan lututnya dari belakang untuk menjatuhkan Guler, dan ia menilai insiden itu layak mendapatkan kartu kuning.

Ia berkata: "Ini kartu kuning; karena ia memukulnya dengan lututnya dari belakang. Pelanggaran yang jelas."

Guler tengah membawa bola ke depan ketika Baena melakukan tekel dari belakang, sehingga membuat pemain Turki itu terjatuh ke tanah, sebelum wasit Ortiz Arias menetapkan pelanggaran yang menguntungkan Real Madrid.

Dengan tidak dikeluarkannya kartu untuk Baena, Guler menuntut agar pemain Atletico itu diberi peringatan, sementara Simeone melayangkan protesnya terhadap reaksi pemain Real Madrid.

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Ketegangan antara kedua pemain tersebut berlanjut pada menit ke-18, ketika terjadi insiden baru tanpa wasit turun tangan mengeluarkan kartu apa pun, yang mendorong Mourinho untuk turut menuntut sanksi disipliner.

Iturralde kembali mengomentari insiden itu, dan menilai bahwa penggunaan lutut oleh Baena lebih berbahaya daripada penggunaan kakinya, ia juga mengkritik keputusan wasit yang memberikan kartu kuning kepada Simeone, seraya menunjuk bahwa sejumlah pemain cadangan Real Madrid juga bangkit untuk memprotes, dan mereka bisa saja ditangani dengan cara yang sama.

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