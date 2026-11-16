Auteri: "Hari ini kami akan bertemu dengan pihak klub, makan pizza sambil membahas urusan kami"

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Menjawab pertanyaan wartawan seusai derbi Bari-Foggia, pelatih Foggia Gaetano Auteri mengomentari pertandingan ketika Foggia sempat unggul lewat Del Sole, lalu kebobolan tiga gol dalam sembilan menit dan baru memperkecil ketertinggalan melalui Seck pada masa tambahan waktu.

DUA KESALAHAN. "Kami juga bermain dengan karakter dan kualitas," kata Auteri. "Lalu, terkadang kami gagal memanfaatkan momen untuk menyerang. Saat unggul 0-1, Touré mendapat peluang mencetak gol setelah sebuah aksi yang benar-benar bagus, tetapi ia justru mengontrol bola dan mengirimnya kembali ke dalam kotak kecil. Kemudian, dalam kurun enam menit, terjadi dua kesalahan: kelengahan saat menghadapi sepak pojok yang bahkan tidak dieksekusi dengan baik karena bolanya meluncur setinggi pinggang, lalu gol kedua. Dalam enam menit, keadaan pertandingan berbalik, dan itu berdampak secara emosional. Namun, tim terus melakukan hal-hal tadi. Yang membuat saya sangat marah justru gol ketiga. Karena terlalu bernafsu mengejar ketertinggalan, kami kehilangan keseimbangan dalam proses terjadinya gol ketiga. Kami mengosongkan lini tengah saat membangun serangan dan tidak menyesuaikan posisi Gallo, yang juga terbawa ketergesa-gesaan."

TEKANAN. "Menurut saya, secara umum tekanan tidak baik," lanjut pelatih Foggia itu. "Tekanan tidak baik bagi pemain sepakbola karena membuat mereka terhambat. Sepanjang karier saya, saya belum pernah mengenal pemain yang bisa bermain lepas, berpikir jernih, dan tenang dalam mengambil keputusan ketika berada di bawah tekanan. Jadi, kami harus menata ulang keadaan dan menenangkan diri. Saya tidak meminta bantuan siapa pun. Jika ada yang ingin membantu kami, seseorang yang peduli, silakan membantu. Kami di sini untuk semua orang, demi tujuan yang sama. Saat ini kami sedang kesulitan, dan kesulitan itu nyata. Sebab, ketika kami melihat kembali pertandingan-pertandingan kami, hasilnya hampir sulit dijelaskan. Namun, semuanya bisa dijelaskan. Bari jelas merupakan tim dengan kualitas individu yang tinggi, sangat tinggi. Mereka punya pemain-pemain yang mumpuni secara teknik, fisik, pembacaan permainan, mentalitas, dan ketegasan. Sebab, mereka tidak terlalu sering melepaskan tembakan ke gawang kami, termasuk pada babak kedua ketika kami berusaha dengan segala cara. Kami memberikan tiga atau empat sepak pojok dan salah membaca situasi dua lawan satu dengan Secaf sehingga memberi mereka sedikit ruang, tetapi untungnya kami berhasil menutupnya. Inilah situasi kami saat ini. Satu-satunya jalan keluar adalah bekerja."

PIHAK KLUB. "Saya selalu berkomunikasi dengan pemilik klub," lanjut sang pelatih. "Kami sudah berbicara kemarin. Mereka yang pertama merasa kecewa, tetapi kami juga kecewa karena kami tidak mungkin merasa puas. Kami sampai tidak bisa tidur pada malam hari. Namun, kami berusaha untuk selalu bersikap tenang dan sadar akan keadaan. Sebab, sekali lagi, ini kelompok yang bagus. Mereka tidak pantas mendapat protes karena semuanya anak-anak yang baik, sangat baik, dan berperilaku baik. Mereka bukan anak-anak yang punya sikap berniat buruk. Jadi, menurut saya mereka layak didukung.

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Kami sedang kesulitan, benar, tetapi ini bukan kesulitan yang hanya bersifat teoretis. Tidak perlu banyak untuk membalikkan keadaan, bukan? Jika hari ini kami tidak melakukan semua hal yang saya uraikan tadi, kami tetap akan memainkan pertandingan yang sama bagusnya, tetapi dengan hasil. Jadi, kondisi mental yang tenang sangat penting.

Pertandingan berikutnya SCA Serie C 06.30 FOG

Saya selalu berdiskusi dengan pemilik klub. Besok saya harus berangkat, sayangnya. Saya bilang sayangnya karena saya lebih suka tetap berada di Foggia. Lagi pula, besok pagi kami berlatih. Namun, ada acara Panchina d'Oro e d'Argento di Coverciano yang wajib dihadiri semua pelatih. Jadi, saya akan naik kereta pada Senin malam dan kembali ke Foggia. Kami juga sudah merencanakan waktu untuk membicarakan beberapa urusan kami, termasuk sebuah pertemuan. Saya sudah bertemu Antonio De Vitto. Kami akan makan pizza bersama. Namun, ini bukan soal makan pizza. Kami akan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kami. Jika ada yang ingin mencari kambing hitam, ada banyak yang bisa dijadikan sasaran, tetapi menurut saya itu justru akan merugikan."

DUKUNG PARA PEMAIN. "Saat ini kami sedang kesulitan. Para pemain membutuhkan sedikit dukungan," lanjut Auteri. "Akankah kami mendapatkannya? Bagus jika iya. Jika tidak, kami tetap harus mengatasinya sendiri karena memang begitulah seharusnya. Tadi saya berbicara tentang menunjukkan karakter. Saya sedikit menggugah Smeraldi, pemain kelahiran 2007 yang berkualitas, dan ia menampilkan permainan yang berbeda. Saya menggugah mentalnya, bahkan dengan keras, karena pada titik tertentu seseorang harus bersikap dewasa, bukan seperti anak-anak. Ia merespons dan memainkan pertandingan yang hebat. Ia benar-benar konsisten, tak tertandingi dalam menyajikan permainan, selalu akurat dan penuh tekad. Ia tampil sangat bagus dan kembali menjadi pemain seperti pada awal musim. Saya berharap kami semua bisa terus melangkah. Namun, sekali lagi, kami butuh sedikit ketenangan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tekanan membuat pemain terhambat."