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Austria Wien W vs Bayern Munich: Waktu kick-off

Women's Champions League - Pekan 5 19 Nov 2026 - 12.45

Austria Wien W menghadapi Bayern Munich di Women's Champions League. Pertandingan ini mempertemukan tim juru kunci klasemen dengan salah satu klub papan atas grup.

Austria Wien belum meraih kemenangan setelah empat pertandingan. Tim putri asal Austria Hilir itu terakhir kalah 1-3 dari Benfica dan sejauh ini belum mengumpulkan poin di fase grup.

Bayern Munich datang dengan performa bagus. Tim putri asal Munich itu memenangi keempat pertandingan kompetitif terakhir mereka dan memasuki laga internasional ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjalani pertandingan Bundesliga.

Yang paling menonjol, Bayern mengalahkan Paris Saint-Germain 2-1 di kandang lawan dan terakhir menaklukkan Wolfsburg 4-1. Hasil-hasil itu menegaskan kualitas skuad asuhan José Barcala.

Austria Wien berupaya meraih poin pertama mereka di fase grup ini. Pelatih Stefan Kenesei harus menyiapkan timnya untuk menghadapi lawan yang posisinya jauh lebih tinggi di klasemen.

Pertandingan ini disiarkan di ZDF dan Disney+. Informasi lengkap mengenai siaran dan waktu kick-off tersedia di bawah ini.

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi dengan Austria Wien W dan Bayern Munich?

Austria Wien W mencatat hasil buruk dalam lima pertandingan kompetitif terakhir: satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Satu-satunya kekalahan belakangan ini adalah hasil 1-3 melawan Benfica, sementara sebelumnya mereka kalah 1-4 dari Juventus. Secara keseluruhan, Austria Wien mencetak delapan gol dan kebobolan sepuluh gol dalam lima pertandingan tersebut. Hanya laga kualifikasi melawan Brann, yang dimenangi 4-0, menjadi kemenangan meyakinkan.

Bayern Munich tampil kuat dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Bayern terakhir menang 4-1 atas Wolfsburg di Bundesliga, setelah sebelumnya meraih kemenangan tandang 2-1 atas Paris Saint-Germain di Women's Champions League. Dalam lima laga itu, Bayern mencetak sepuluh gol dan hanya kebobolan enam gol. Satu-satunya hasil imbang adalah skor 2-2 melawan Real Madrid Femenino.

Austria Wien W vs Bayern Munich: Susunan pemain

Austria Wien W vs Bayern Munich: Performa terkini

Austria Wien W vs Bayern Munich: Rekor pertemuan

Austria Wien W vs Bayern Munich: Klasemen