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Pada malam yang penuh kejutan di Stadion Riazor, gol Pierre-Emerick Aubameyang asal Gabon bukan sekadar gol yang membawa Deportivo La Coruña kembali ke dalam persaingan melawan Barcelona. Gol itu juga menjadi momen bersejarah bagi sang penyerang veteran, yang mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Spanyol dengan rekor baru atas mantan klubnya, tim yang pernah ia bela dalam salah satu fase kariernya.

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Aubameyang mencetak gol penyama kedudukan bagi Deportivo La Coruña pada menit kesembilan dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam di Stadion Riazor, dalam lanjutan pekan ke-14 Liga Spanyol.

Gol tersebut tercipta dengan cara yang indah. Penyerang asal Gabon itu menerima umpan terobosan yang akurat, lalu memanfaatkan kekuatan fisiknya untuk mengungguli bek Barcelona Pau Cubarsí, sebelum dengan cermat mencungkil bola melewati kiper Joan Garcia yang maju untuk menghentikannya.

Aubameyang kembali menemukan ketajamannya setelah beberapa waktu tak mencetak gol, sekaligus menegaskan kemampuannya membuat perbedaan bersama Deportivo La Coruña. Sebelumnya, ia selalu mencetak gol dalam lima pekan pertama musim ini, yakni saat menghadapi Elche, Malaga, Valencia, Villarreal, dan Getafe, ditambah dua assist pada periode tersebut.

Golnya ke gawang Barcelona membuatnya kembali tampil sebagai pencetak gol, tetapi keistimewaan momen ini tidak hanya terletak pada berakhirnya paceklik golnya. Laga ini memiliki makna istimewa bagi penyerang asal Gabon tersebut, yang untuk pertama kalinya menghadapi mantan klubnya sejak meninggalkan tim itu.

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Aubameyang tidak menyembunyikan kegembiraannya atas gol tersebut. Ia merayakannya dengan cara mencolok lewat tarian berirama di depan para pendukung di Riazor, sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya antusiasme saat ia kembali menjebol gawang lawan, meski kali ini lawannya adalah Barcelona, salah satu klub yang pernah ia bela sepanjang kariernya.

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Pada usia 37 tahun, penyerang veteran itu terus membuktikan bahwa ia masih mampu bersaing dan memberikan kontribusi. Ia berhasil mencuri perhatian dalam laga yang sangat penting bagi Deportivo, sekaligus memiliki makna pribadi tersendiri baginya.

Aubameyang Pecahkan Rekor saat Menghadapi Barcelona

Arti penting gol Aubameyang tidak hanya terbatas pada keberhasilannya menyamakan kedudukan. Gol itu juga memberinya tempat istimewa dalam sejarah pertandingan para mantan pemain Barcelona melawan klub Catalan tersebut di Liga Spanyol.

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Menurut akun "Mister Chip" yang khusus menyajikan statistik, Aubameyang, pada usia 37 tahun 164 hari, menjadi mantan pemain Barcelona tertua yang mencetak gol ke gawang klub tersebut di LaLiga.

Penyerang asal Gabon itu melampaui pemain asal Chile Alexis Sanchez, yang mencetak gol ke gawang Barcelona bersama Sevilla pada 2025 di usia 36 tahun 290 hari. Ia juga melewati rekor Julio Salinas, yang menjebol gawang tim Catalan itu bersama Alaves pada 1999 di usia 36 tahun 253 hari.

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Quini berada di posisi keempat dalam daftar tersebut, setelah mencetak gol ke gawang Barcelona bersama Sporting pada 1986, ketika berusia 36 tahun 182 hari.

Barcelona Berupaya Memanfaatkan Kegagalan Real Madrid

Di sisi lain, Barcelona memasuki laga ini dengan ambisi meraih tiga poin untuk memperkokoh posisinya di puncak klasemen Liga Spanyol, memanfaatkan kegagalan rival abadinya, Real Madrid, yang kalah 2-1 dari Deportivo Alaves.

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Kekalahan Los Blancos menjadi peluang berharga bagi pasukan pelatih Hansi Flick untuk memperlebar jarak dengan pesaing terdekatnya, dengan syarat pulang membawa tiga poin dari Stadion Riazor, yang sudah delapan tahun tidak dikunjungi tim Catalan tersebut.

Laga ini juga memiliki arti tambahan bagi para pendukung Barcelona karena bertepatan dengan peringatan 127 tahun berdirinya klub pada 29 November. Malam itu pun menjadi momen bersejarah bagi para pendukung, meski Aubameyang mencuri sebagian besar sorotan lewat gol pemecah rekornya ke gawang mantan klubnya.