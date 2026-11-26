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Penyerang Deportivo La Coruña asal Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, mengalami kecelakaan lalu lintas pada Kamis pagi ini saat dalam perjalanan menuju markas latihan tim di Ciudad Deportiva de Abegondo. Ia tidak mengalami cedera apa pun setelah mobilnya bertabrakan dengan kendaraan lain di jalan tol AP-9.

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Meski mengalami kecelakaan, Aubameyang tetap dapat melanjutkan perjalanan dan tiba di lapangan latihan dengan mobil pribadinya, lalu bergabung dengan rekan-rekannya dan mengikuti sesi latihan seperti biasa. Insiden tersebut hanya menimbulkan kerugian materiel, tanpa ada korban cedera dari pihak-pihak yang terlibat, menurut harian "Marca".

Kecelakaan terjadi tepat pukul 09.23 pagi di kilometer 16 jalan tol AP-9, kawasan Piadela, dekat persimpangan jalan A6. Saat itu, mobil sport yang dikendarai sang pemain bertabrakan dengan kendaraan lain sehingga kedua mobil mengalami kerusakan.

Tabrakan itu tidak mengganggu jadwal sang pemain. Ia melanjutkan perjalanan ke Ciudad Deportiva de Abegondo dan mengikuti latihan bersama tim sesuai jadwal, tanpa perlu berlatih terpisah dari rekan-rekannya ataupun menjalani masa istirahat akibat kecelakaan tersebut. Hal ini memberi sedikit ketenangan bagi staf pelatih Deportivo La Coruña terkait kondisinya.

Setibanya di tempat latihan, penyerang asal Gabon itu berbicara tentang insiden tersebut. Ia berusaha meredam kekhawatiran soal tingkat keseriusannya dan menegaskan bahwa yang terpenting adalah keselamatan semua orang yang terlibat. "Itu hanya kejadian kecil yang sempat membuat kaget. Hal seperti ini terjadi dalam hidup. Yang terpenting, orang lain yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja, begitu pula saya," ujarnya.

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Kecelakaan ini terjadi beberapa hari setelah Aubameyang mengalami masalah fisik pada pergelangan kaki. Ia merasakan ketidaknyamanan saat latihan pekan lalu dan menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan kondisinya, sebelum akhirnya membaik dan dapat berangkat bersama tim serta tampil melawan Alavés di Vitoria.

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Aubameyang kembali memperkuat tim pada awal November setelah absen karena cedera lutut. Ia mulai mendapatkan menit bermain secara bertahap sebelum tampil lebih banyak dalam beberapa laga terakhir, sehingga staf pelatih terus memantau kondisi fisiknya untuk menghindari cedera kambuhan.

Kembalinya penyerang asal Gabon itu sangat penting bagi Deportivo La Coruña, mengingat tim mengandalkan pengalaman dan kemampuan menyerangnya. Terlebih, ia mengawali musim dengan baik dan mencetak lima gol dalam lima penampilan resmi pertamanya, sebelum cedera lutut yang dialaminya memengaruhi kontinuitas penampilannya pada periode berikutnya.

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Deportivo bersiap menghadapi Barcelona pada Minggu mendatang di Stadion Riazor , dalam laga yang memiliki makna khusus bagi Aubameyang. Ia pernah mengenakan seragam tim Catalan tersebut dan berharap dapat membantu tim yang dibelanya saat ini meraih hasil positif melawan pemuncak klasemen LaLiga.