Aturan berpihak pada Barcelona... namun semangatnya mendukung Atlético Madrid

Wasit pertandingan antara Barcelona dan tamunya Atlético Madrid, Stefan Kovac dari Rumania, mendapat kritik luas dari para pendukung klub Catalan tersebut, setelah sebuah keputusan wasit yang berpotensi menentukan hasil pertandingan.

Pada menit ke-54, kiper Atletico, Juan Musso, mengoper bola dari tendangan gawang kepada rekan setimnya, bek Marc Poblet, yang berdiri di dekatnya di area enam yard, sebelum Poblet menahan bola dengan tangannya dan memainkannya kembali, di hadapan para penonton yang terkejut.

Adegan ini memicu protes dari beberapa pemain Barcelona, namun wasit pertandingan, Stefan Kovac, tidak memberikan tendangan penalti, dan wasit video (VAR) juga tidak memintanya untuk meninjau ulang permainan.

Mengenai insiden kontroversial tersebut, jaringan "Archivo VAR" Spanyol, yang berspesialisasi dalam kasus-kasus wasit, berkomentar: "Dalam momen krusial, kiper Musso melakukan tendangan gawang dan mengoper bola kepada rekan setimnya, Marc Poblet, yang kemudian menghentikan bola dengan tangannya di dalam kotak penalti."

Jaringan tersebut melanjutkan: "Secara hukum, dan jika aturan diterapkan secara harfiah, situasi ini bisa jadi penalti, tetapi wasit menganggap bahwa Muso sedang mengoper bola kepada rekan setimnya untuk melakukan tendangan gawang."

Perlu dicatat bahwa Mark Popel sudah memiliki kartu kuning, yang diterimanya pada menit ke-45+1.