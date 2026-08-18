Atletico, Simeone kunci Alvarez: "Pemilik sudah berbicara"

Barcelona terus ngotot untuk mendapatkan Julian Alvarez, tetapi Diego Simeone kembali menegaskan bahwa penyerang Argentina itu tidak akan meninggalkan Atletico Madrid: "Jika pemilik klub sudah berbicara dengan sangat tegas, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan".





KEINGINAN JULIAN - Alvarez tidak menutupi ambisinya. Berbicara kepada ESPN pada fase awal perjalanan Argentina menuju Piala Dunia 2026, ia berkata: "Saya berusaha menjadi orang yang jujur. Saya sudah berbicara dengan orang-orang di [Atlético] yang memang harus saya ajak bicara. Saya pikir hal terbaik untuk semua pihak adalah transfer. Saya ingin mewujudkan impian saya".