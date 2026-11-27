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Saat ini, Ademola Lookman masuk daftar pemain yang tidak bisa digunakan Diego Pablo Simeone dan masih akan absen untuk sementara waktu. Penyerang Nigeria itu mengalami cedera saat membela tim nasional pada jeda internasional terakhir dan kemungkinan harus menepi hingga awal 2027. Namun, saat ia kembali, ia juga bisa saja meninggalkan klub.

Penyerang yang baru didatangkan Atletico Madrid dari Atalanta pada Februari lalu dengan harga sekitar 35 juta euro itu kini tidak lagi dianggap tak tergantikan oleh Cholo maupun Atletico Madrid. Mereka bersedia melepasnya jika ada tawaran, tetapi bukan dengan harga murah. Menurut laporan Fichajes, jika Lookman pergi, Atletico menginginkan transfer permanen yang menghasilkan pemasukan besar.

ABSEN PANJANG: Lookman tidak tersedia bagi Simeone setelah mengalami cedera terkilir pada lutut saat mengikuti pemusatan latihan Nigeria pada jeda internasional terakhir. Staf tim berjuluk Super Eagles semula memperkirakan cederanya ringan. Namun, setelah ia kembali ke Spanyol dan menjalani pemeriksaan medis serta tes oleh klub, diketahui bahwa cedera tersebut tergolong serius (meski tampaknya tidak melibatkan ligamen). Cedera itu telah membuatnya absen dan masih akan membutuhkan waktu pemulihan panjang yang, jika tidak ada kejutan, diperkirakan berakhir pada awal 2027. Namun, banyak hal juga bergantung pada hasil fisioterapi yang sedang dijalaninya.

BISA DIJUAL DI BURSA TRANSFER : Lookman diperkirakan kembali tersedia bagi pelatih asal Argentina itu tepat saat bursa transfer musim dingin dibuka. Ia pun bisa menunjukkan di lapangan apakah dirinya benar-benar telah pulih sepenuhnya. Hal ini penting karena jika mantan pemain Atalanta itu dijual, klub yang ingin merekrutnya tentu menginginkan kepastian mengenai kondisi kesehatannya.



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PERMINTAAN ATLETICO: Jika Lookman benar-benar kembali ke kondisi terbaik, Atletico akan mempertimbangkan transfer permanen untuk mendapatkan dana dan kembali bergerak di bursa transfer. Namun, seperti ditegaskan Fichajes di Spanyol, kepergiannya tidak boleh menghasilkan kurang dari 35/40 juta euro yang diinvestasikan Atletico untuknya pada Februari lalu.

ROMA TURUT MEMINATI: Lookman pernah menjadi target Inter, tetapi peluang itu kini tampaknya telah tertutup sepenuhnya karena klub tersebut mengalihkan potensi anggaran transfer musim dinginnya untuk memperkuat lini pertahanan.

Situasinya berbeda dengan Roma. Gian Piero Gasperini pernah membuat Lookman bersinar, meski keduanya beberapa kali berselisih lebih karena urusan transfer daripada persoalan di lapangan. Sejak awal musim panas, Gasperini mencari pemain dengan karakteristik seperti Lookman untuk melengkapi lini serang. Hubungan Roma dan Atletico sangat baik, sebagaimana dibuktikan oleh transfer Molina. Mungkinkah ada perekrutan lain yang melibatkan Roma dan Madrid?