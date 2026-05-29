Atlético Madrid sangat marah kepada FC Barcelona dan mengeluarkan pernyataan yang aneh

Ketegangan antara Atlético Madrid dan FC Barcelona seputar Julián Álvarez mencapai puncak baru yang mencolok pada hari Jumat. Negosiasi mengenai penyerang asal Argentina tersebut berjalan sangat alot, dan hal itu mendorong Atlético untuk secara terbuka mengejek klub raksasa Catalan tersebut di media sosial.

Barcelona melihat Álvarez sebagai tambahan penting untuk lini serang, tetapi menemui perlawanan keras dari Madrid. Atlético telah beberapa kali menegaskan bahwa mereka tidak ingin menjual penyerang tersebut dan, menurut media Spanyol, baru bersedia bernegosiasi jika tawaran mencapai minimal 150 juta euro.

Di jajaran manajemen Atlético, rasa kesal terhadap cara bertindak Barcelona kini sudah sangat besar. Sebelumnya, klub papan atas Spanyol itu melalui sumber-sumber kepada AS sudah menyatakan bahwa mereka sudah muak dengan rumor yang terus berlanjut. “Barcelona telah bertindak seperti klub kecil dalam seluruh situasi Julián,” demikian bunyi penilaian keras dari Madrid.

Pada hari Jumat, Atlético memutuskan untuk meluapkan frustrasinya dengan cara yang mencolok melalui tiga pesan sinis di X. Dalam setiap pesan tersebut, ungkapan terkenal ‘Here We Go’ digunakan, sebuah referensi jelas kepada pakar transfer Fabrizio Romano, yang secara tradisional menggunakan kata-kata tersebut ketika sebuah transfer telah resmi disepakati.

Dalam pesan pertama, Atlético menulis: “HERE WE GO! Kami telah mengirim faks ke FC Barcelona berisi tawaran transfer kami: empat tiket konser Bad Bunny besok, langganan tahunan ABC, dan sekantong biji bunga matahari. Kami menanti jawaban dengan penuh antusiasme untuk mempersiapkan pengumuman.” Bersama pesan tersebut, diunggah gambar yang diedit menggunakan Photoshop yang menampilkan bintang Barça, Lamine Yamal, mengenakan seragam Atlético.

Tidak berhenti sampai di situ. Tak lama kemudian, muncul pesan kedua: “HERE WE GO! Untuk tawaran kedua ini, kami menghadapi masalah: tiket konser besok sudah habis, jadi kami meningkatkan tawaran sebelumnya dengan enam tiket untuk konser hari Minggu.” Sekali lagi, seorang pemain Barcelona digambarkan mengenakan seragam Atlético, kali ini Pedri.

Atlético melengkapi rangkaian ini dengan sindiran ketiga yang mungkin lebih tajam. “HERE WE GO! Dan untuk melengkapi penawaran 3-untuk-1 ini, kami benar-benar all-out: pemain tersebut akan bergabung dengan kami selama satu musim dengan status pinjaman, dan sebagai gantinya kami meminjamkan Tom Ford dan Smith tanpa opsi pembelian. Sebuah tawaran yang tak tertahankan.” Bersamaan dengan itu, muncul foto yang diedit dari Raphinha mengenakan seragam merah-putih milik klub Madrid.