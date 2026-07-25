Klub Atletico Madrid mengumumkan pada Sabtu hari ini perekrutan bintang Korea Selatan, Kang-in Lee, yang datang dari Paris Saint-Germain, dalam sebuah transfer senilai 40 juta euro, sehingga menjadikannya kepindahan termahal kedua bagi pemain Korea dalam sejarah sepak bola.

Media Korea Selatan melaporkan bahwa Atletico akan membayar 35 juta euro kepada klub asal Paris tersebut, ditambah 5 juta euro sebagai bonus yang mudah dicapai, dalam sebuah transfer yang menjadi rekrutan ketiga Los Rojiblancos musim panas ini, setelah mendatangkan Morten Hjulmand dan Alejandro Grimaldo.

Transfer ini menempati urutan kedua setelah kepindahan bek Kim Min-jae ke Bayern Munich seharga 50 juta euro pada 2023, melampaui transfer Son Heung-min ke Tottenham senilai 30 juta euro pada 2015, yang mencerminkan nilai pasar pemain Korea yang terus meningkat dalam sepak bola Eropa.

Kalangan media di Seoul merayakan bergabungnya Kang-in Lee sebagai pemain Korea pertama yang mencapai "tiga besar La Liga Spanyol", yaitu kelompok pilihan yang berhasil dimasuki Atletico dengan pantas bersama Real Madrid dan Barcelona dalam beberapa tahun terakhir.

Sumber-sumber di ibu kota Korea itu menyebutkan bahwa adaptasi sang pemain dengan filosofi pelatih asal Argentina, Diego Simeone, tidak akan menjadi tantangan besar, mengingat pengalaman panjangnya dalam sepak bola Spanyol. Ia bergabung dengan akademi Valencia pada usia sepuluh tahun, dan tampil pertama kali bersama tim utama sebelum pindah ke Mallorca, lalu ke Paris Saint-Germain yang terkesan dengan penampilan cemerlangnya.

Transfer ini dipandang sebagai penguatan kualitas bagi ambisi Atletico Madrid untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar domestik dan kontinental, terutama dengan pengalaman Eropa yang luas yang dimiliki pemain Korea berusia 24 tahun tersebut.