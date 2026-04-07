Atlético Madrid menanggapi keputusan Komite Teknis Wasit, yang berada di bawah Federasi Sepak Bola Spanyol, terkait insiden kontroversial dalam pertandingan Barcelona melawan Atlético Madrid, Sabtu lalu, di La Liga.

Atlético Madrid mengkritik keputusan wasit Busquets Ferrer karena membatalkan kartu merah yang diberikan kepada Gerard Martín, pemain Barça, dan meminta klarifikasi dari Komite Teknis Wasit.

Gerard Martin mencoba mengoper bola, namun tanpa sengaja menginjak pergelangan kaki Almada. Wasit Busquets Ferrer menganggapnya sebagai pelanggaran berat dan mengeluarkan kartu merah, namun Milero López dari ruang VAR menentang keputusan tersebut dan meminta wasit untuk mengubahnya, yang akhirnya dilakukan.

Pada hari Selasa ini, Komite Teknis Wasit (CTA), dalam program "Tiempo de Revisión", mengakui bahwa teknologi Video Asisten Wasit (VAR) seharusnya tidak campur tangan dalam pertandingan Atlético Madrid melawan Barcelona untuk meringankan hukuman Gerard Martín dari kartu merah menjadi kartu kuning, dan bahwa pemain tersebut memang pantas dikeluarkan.

Sementara itu, Atlético Madrid mengucapkan terima kasih kepada Komite Teknis Wasit (CTA) atas pengakuannya terhadap kesalahan wasit yang jelas.

Atlético Madrid membagikan video analisis Komite Teknis Wasit terkait insiden kontroversial melawan Barcelona melalui akun "X" mereka.

Atlético Madrid berkomentar: "Terima kasih banyak kepada komite atas penjelasannya... Di masa-masa seperti ini, sangat dihargai ketika seseorang mengakui kesalahannya."

