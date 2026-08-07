Paris Saint-Germain mungkin bukan satu-satunya pihak yang mampu mengubah masa depan Ferran Torres, karena nama Atletico Madrid mulai muncul dalam gambaran, dalam sebuah perkembangan yang bisa memberi Barcelona jalan keluar penting dalam negosiasi rumitnya untuk merekrut Julian Alvarez.

Masa depan Ferran Torres masih menggantung di Barcelona, di saat sang pemain melanjutkan tur medianya di Amerika Serikat, memanfaatkan sorotan yang tertuju kepadanya usai mencetak gol penentu di final Piala Dunia melawan Argentina.

Dan sementara penyerang asal Spanyol itu terus menegaskan bahwa ia belum memutuskan tujuannya pada musim depan, semua kemungkinan tetap terbuka menyangkut masa depannya.

Di kantor Barcelona, muncul suasana penantian, menanti kepulangan sang pemain ke Spanyol dan bergabungnya ia dengan latihan pekan depan, di mana ia diperkirakan akan bertemu Deco dan Hansi Flick untuk membahas masa depannya, atau sebaliknya, datangnya panggilan telepon yang dinantikan dari Paris Saint-Germain yang berisi tawaran resmi untuk merekrutnya.

Atletico muncul dalam gambaran

Meski banyak pembicaraan mengenai ketertarikan Paris Saint-Germain untuk mendatangkan Ferran, klub Prancis itu hingga kini belum mengajukan tawaran resmi apa pun kepada Barcelona, sementara nama Atletico Madrid mulai muncul sebagai pihak yang berpotensi masuk dalam persamaan sang pemain Spanyol.

Menurut yang dimuat surat kabar Spanyol "AS", hari Jumat ini, keterlibatan Atletico dalam berkas Ferran Torres mungkin tidak sebatas keinginan tersendiri untuk merekrut penyerang Barcelona itu, melainkan bisa berpotongan langsung dengan negosiasi yang mungkin mempertemukan klub Madrid dan Barcelona terkait Julian Alvarez.

Barcelona telah lama berpegang pada keinginan untuk merekrut penyerang Argentina itu, tetapi sikap Atletico Madrid yang menolak melepas mesin golnya membuat kesepakatan itu sangat rumit.

Dari sinilah, kemunculan Ferran Torres di meja negosiasi bisa memberi kedua pihak kartu baru yang dapat digunakan untuk kembali menggerakkan berkas ini.

Barcelona tak ingin menjual Torres

Meski dengan segala yang berlangsung di bursa transfer, sikap resmi Barcelona masih jelas: klub tidak ingin menjual Ferran Torres, melainkan berencana memperpanjang kontraknya.

Rencana saat ini adalah menunda negosiasi perpanjangan hingga September mendatang, setelah penutupan bursa transfer dan kejelasan sikap klub soal batas gaji serta beban keuangan. Manajemen menegaskan bahwa jadwal ini sudah ditetapkan sebelumnya, dan tidak terkait dengan kewajiban finansial yang diperkirakan sekitar 8 juta euro kepada Manchester City sebagai akibat perpanjangan kontrak sang pemain.

Pada saat yang sama, Barcelona tidak berniat memberi Ferran kenaikan gaji yang besar, karena manajemen olahraga menilai sang pemain sudah berada pada level finansial yang sesuai dengan kedudukannya di dalam tim, dengan kemungkinan memperbaiki kontraknya, tetapi tanpa lonjakan besar dalam gajinya.

Dan sementara Barcelona menanti panggilan dari Paris Saint-Germain, potensi masuknya Atletico Madrid ke dalam perburuan Ferran menambah dimensi baru pada berkas ini, terutama jika bersamaan dengan gerakan baru dalam negosiasi Julian Alvarez.

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