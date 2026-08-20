Atletico Madrid mengubah sikapnya terkait masa depan penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, dan membuka pintu bagi kepergiannya pada periode transfer musim panas ini. Namun, klub Spanyol itu tetap kukuh pada penolakannya terhadap kepindahan sang pemain ke Barcelona.

Informasi yang dipublikasikan oleh akun "Atletico Play", dan dikonfirmasi oleh surat kabar Katalan "Mundo Deportivo", menyebutkan bahwa Atletico memutuskan untuk mengizinkan dibukanya negosiasi mengenai penjualan Alvarez, setelah keinginan sang pemain untuk pergi, yang ia ungkapkan secara jelas di dalam maupun di luar klub.

Namun, manajemen Los Rojiblancos mensyaratkan agar tujuan berikutnya adalah Arsenal, yang masih berminat merekrutnya, dan bukan Barcelona.

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Namun, Alvarez tidak ingin pindah ke Arsenal, dan tetap teguh pada keinginannya untuk mengenakan kostum Barcelona, sehingga transfer ini menemui jalan buntu, menurut "Mundo Deportivo".

Persoalannya kini terletak pada sejauh mana kemampuan masing-masing pihak untuk mempertahankan sikapnya. Barcelona ingin merekrut seorang penyerang sebelum bursa transfer ditutup, dan jika tidak mampu melakukannya, mereka mungkin menunda transfer ini hingga Januari, sembari terus menekan untuk menggaet Alvarez.

Di sisi lain, Atletico kini terbuka untuk menjual bintangnya, tetapi mereka perlu mencari pengganti dalam waktu yang sempit, dan di sinilah Arsenal dapat membantu klub Spanyol tersebut, terutama dengan keberadaan Viktor Gyokeres, yang telah menawarkan dirinya ke sejumlah klub, di antaranya Barcelona, dan bisa jadi merupakan pilihan yang dapat diterima oleh Diego Simeone.

Namun, Julian Alvarez sendiri menjadi kendala terbesar bagi skenario ini, setelah ia meninggalkan Inggris dan tidak ingin kembali ke sana, sehingga ia sudah menolak tawaran yang diajukan Arsenal.

Usulan baru dari Atletico, yakni kepindahan ke Arsenal, semakin menambah rasa tidak puas Alvarez terhadap klubnya, di mana situasi antara kedua belah pihak menjadi semakin sulit, menurut surat kabar Katalan tersebut.

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