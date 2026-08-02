Klub Atletico Madrid bersiap menjalani negosiasi rumit untuk merekrut winger Manchester City asal Inggris, Jack Grealish, 30 tahun, dalam sebuah transfer yang bisa menjadi yang paling gila dan paling rumit di bursa transfer musim panas kali ini, di tengah tantangan finansial besar yang dihadapi direktur olahraga Mateu Alemany untuk merampungkan kesepakatan tersebut.

Surat kabar Inggris "The Sun" mengungkap bahwa Grealish kini masuk radar Atletico Madrid, setelah ia tidak lagi menjadi bagian dari rencana pelatih baru Manchester City, Enzo Maresca, terutama usai berakhirnya masa peminjamannya ke Everton, hal yang membuka pintu bagi kepergian permanennya dari Etihad Stadium.

Simeone menyetujui kesepakatan

Alemany telah mendapatkan persetujuan dari pelatih Diego Pablo Simeone untuk merekrut pemain Inggris tersebut, karena pelatih asal Argentina itu meyakini bahwa putra Birmingham itu akan sepenuhnya cocok dengan gaya bermainnya. Ia akan bermain di sayap kiri, menghubungkan antarlini, dan menambah sentuhan teknis di sepertiga akhir daerah serangan.

Langkah ini merupakan bagian dari rencana ambisius Alemany untuk membangun tim yang mampu merebut kembali gelar-gelar, setelah musim mengecewakan yang menyaksikan Los Rojiblancos tersingkir dari final Copa del Rey dan semifinal Liga Champions Eropa, selain juga terhenti lebih awal di La Liga Spanyol.

Setelah merekrut Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand, dan Kang-in Lee, Alemany bersiap melakukan langkah besar berikutnya dengan merekrut Grealish, dalam upaya menutup celah yang menghalangi tim mengubah musim yang bagus menjadi musim yang penuh gelar.

Tantangan finansial besar

Namun tantangan terbesar yang dihadapi Atletico Madrid terletak pada biaya finansial yang sangat mahal dari kesepakatan ini, karena Grealish bergabung dengan Manchester City pada musim panas 2021 dari Aston Villa dengan nilai 117,5 juta euro, dengan kontrak besar yang mempersulit kepergiannya dari klub.

Hingga kini, Atletico Madrid belum memutuskan mengenai pengajuan tawaran resmi untuk merekrutnya, mengingat biaya finansial yang sangat mahal yang menjadikan kesepakatan ini sebagai tantangan nyata bagi Alemany. Peminjaman, opsi pembelian, atau kesepakatan berbagi gaji bisa menjadi solusi terbaik untuk merampungkan transfer tersebut.

Persaingan sengit memperebutkan winger Inggris

Atletico Madrid menghadapi persaingan ketat untuk merekrut Grealish, karena Everton dan Aston Villa memantau situasinya dari dekat, sementara sejumlah klub di Liga Arab Saudi dan Liga Amerika bisa saja mengajukan tawaran finansial yang jauh lebih tinggi kepadanya.

Atletico Madrid harus meyakinkan pemain tersebut dengan proyek olahraganya, peluang tampil di Liga Champions Eropa, serta peran sentral dalam skuad Simeone, hal yang menuntut kemampuan negosiasi tingkat tinggi dari Alemany.

Alemany, pakar negosiasi rumit

Mateu Alemany, direktur eksekutif asal Kepulauan Balearic, dikenal sebagai pakar dalam negosiasi rumit dan memanfaatkan peluang menjelang penutupan bursa transfer. Jika Manchester City memutuskan melepas pemain tersebut dan tidak menerima tawaran yang memuaskan, Atletico bisa saja menunggu momen yang tepat untuk bergerak.