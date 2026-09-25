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Athekame MilanGetty Images
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Athekame: "Sekarang saya di Lyon, tetapi saya ingin kembali ke AC Milan"

AC Milan

Zachary Athekame meninggalkan Milan pada musim panas ini, dengan status pinjaman. Bek sayap asal Swiss itu pindah ke pinjaman murni ke Olympique Lyon milik Paulo Fonseca dan memberikan dampak yang sangat besar, hingga membuatnya mendapat panggilan dari pelatih Murat Yakin ke tim nasional senior Swiss. Formula operasi ini mengisyaratkan bahwa dengan satu atau lain cara Milan masih bisa kembali mengandalkannya dalam waktu dekat.


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PERKATAANNYA - Sementara itu, langsung dari pemusatan latihan tim nasional Swiss, Zachary Athekame berbicara kepada mikrofon RSI dan menjelaskan dengan tegas apa yang ia inginkan untuk masa depannya: "Saya menilai positif musim pertama saya bersama Milan. Saya merasa nyaman, itu liga yang baru, lebih taktis. Lalu ada pergantian di kursi pelatih, saya berbicara dengan pelatih baru dan saya memutuskan untuk berganti seragam. Di Milan saya merasa sangat baik, saya adalah pemain Milan. Sekarang saya di Lyon, tetapi saya ingin kembali"

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