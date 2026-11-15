Atas permintaan Amorim, Milan bergerak untuk merekrut bintang Maroko

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih asal Portugal Ruben Amorim, juru taktik Milan, tengah mencari perubahan di posisi bek sayap, setelah memantapkan diri untuk mengandalkan skema permainan dengan empat bek, dan mulai memikirkan untuk kembali mendatangkan salah satu mantan pemainnya, Noussair Mazraoui asal Maroko, pemain Manchester United, pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Iklan

Menurut laporan jaringan media Italia "Calciomercato", perpindahan ke skema empat bek menjadi titik balik taktis pertama dalam perjalanan Amorim bersama Milan, yang berhasil menemukan identitas teknis yang jelas, terutama di level kompetisi liga.

Namun, perubahan gaya bermain ini disertai penyesuaian prioritas klub di bursa transfer, karena pelatih asal Portugal itu membutuhkan seorang bek sayap spesialis yang mampu bermain di sisi kanan maupun kiri, dan hal inilah yang menjadikan Mazraoui sebagai salah satu opsi yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pemain internasional Maroko itu sangat dihargai oleh Amorim, yang pernah bekerja bersamanya selama masa jabatannya di Manchester United, saat sang pemain tidak mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di tengah musim sulit yang dijalani Manchester United.

Mazraoui tampil dalam 5 pertandingan di Liga Primer Inggris, dua pertandingan di Liga Champions Eropa, dan satu pertandingan di Piala Liga Inggris, angka-angka yang tidak mencerminkan periode terbaik dalam perjalanan kariernya bersama klub Inggris tersebut.

Iklan Iklan

Fleksibilitas posisi Mazraoui memberikan pelatih Amorim banyak pilihan di lini pertahanan, karena ia dapat mengisi posisi bek kanan atau kiri dalam skema empat bek, dan juga bisa bermain sebagai bek tengah bila diperlukan.

Topik Terkait

Hubungan antara pelatih asal Portugal itu dan pemain asal Maroko tersebut masih sangat baik, bahkan sampai-sampai kedua belah pihak sempat melakukan kontak selama periode transfer musim panas lalu untuk menjajaki kemungkinan kepindahan Mazraoui ke Milan.

Kontak ini mungkin kembali terjalin dalam beberapa hari mendatang, karena pemain kelahiran tahun 1997 itu menempati urutan teratas dalam daftar opsi favorit Milan, apabila klub memutuskan untuk bergerak merekrut bek baru.

Iklan

Di sisi lain, pemain asal Ekuador, Pervis Estupinan, bisa jadi merupakan pemain yang akan membuka jalan bagi kedatangan Mazraoui, di tengah hubungannya yang telah menemui jalan buntu dengan semua pihak di dalam klub, serta berlanjutnya kondisi tegang dalam waktu yang lama.

Namun, keputusan akhir akan tetap berada di tangan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, yang baru-baru ini ditunjuk sebagai direktur teknik baru Manchester United menggantikan Michael Carrick, di mana ia akan diminta untuk menyampaikan pendapatnya mengenai masa depan Mazraoui.

Iklan

Milan menanti sikap pelatih baru Manchester United tersebut, dengan harapan mendapatkan lampu hijau untuk bergerak merekrut bek asal Maroko itu selama bursa transfer musim dingin mendatang.