Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bek asal Prancis, Jules Koundé, tidak menjalani musim yang mudah setelah kehilangan tempatnya di susunan utama Barcelona, selain absen sejak sebulan lalu akibat cedera engkel terkilir.

Iklan

Perkembangan level permainan Eric Garcia, serta performa Kounde yang naik-turun, berdampak negatif baginya, karena perannya secara perlahan menyusut di tim besutan pelatih Hansi Flick akibat hal tersebut.

Bek asal Prancis itu diprediksi akan keluar dari daftar pemain yang cedera dalam beberapa hari mendatang, sehingga ia mampu kembali dan membantu klub asal Catalunya tersebut.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Kounde mendapat minat yang kian meningkat dari pihak Chelsea, meskipun sang pemain saat ini memikirkan untuk mengubah situasinya di Barcelona dan mengembalikan posisinya.

Menurut yang disebutkan media Inggris, tepatnya situs TEAMtalk, Chelsea masih sangat berminat pada bek asal Prancis tersebut.

Iklan Iklan

Klub asal London itu sebelumnya memang telah menanyakan kemungkinan merekrut Kounde pada musim panas lalu, sesuai yang diungkap pakar bursa transfer Matteo Moretto baru-baru ini, dan mereka mungkin memperbarui upaya untuk mendatangkannya pada periode transfer musim dingin mendatang.

Topik Terkait

Menurut sumber yang sama, Chelsea bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Malo Gusto, dan Kounde juga sangat dikagumi oleh pelatih Xabi Alonso.

Bek asal Prancis itu berusia 28 tahun dan merupakan opsi yang memiliki pengalaman besar di level tertinggi, serta dapat membantu Chelsea untuk mewujudkan soliditas pertahanan yang lebih baik.

Iklan

Chelsea menempati peringkat kelima di klasemen Liga Primer Inggris dengan koleksi 16 poin setelah memainkan 10 pekan.

Xabi Alonso secara khusus menghargai keserbagunaan Jules Kounde, yang dapat bermain di jantung pertahanan atau di posisi bek sayap, dan klubnya pun akan siap mengajukan tawaran finansial yang baik kepada Barcelona.

Iklan

Dalam konteks ini, klub asal Catalunya tersebut harus mengevaluasi situasi, seandainya minat klub asal London itu berubah menjadi tawaran resmi, dan menentukan apakah mereka percaya pada kemampuan bek asal Prancis itu untuk mengembalikan level terbaiknya, atau menyetujui kepindahannya ke klub lain.

Saat ini, Barcelona tidak menutup pintu negosiasi terkait Jules Kounde, tetapi juga tidak membukanya.

Iklan

Manajemen olahraga yang dipimpin Deco bekerja untuk mengkaji bursa transfer dalam mencari seorang bek tengah, dan mereka tidak akan melepas pemain mana pun di lini belakang sebelum memastikan perekrutan pengganti yang sesuai.

Hal ini semakin penting, mengingat bek asal Prancis itu merupakan salah satu elemen utama dalam proyek pelatih Hansi Flick, khususnya selama musim pertamanya bersama tim. Adapun sang pemain sendiri, ia juga tidak menutup kemungkinan untuk mengubah suasana dan hengkang dari Barcelona pada periode mendatang.

Iklan

Nyatanya, informasi yang disebutkan mengindikasikan bahwa Kounde juga mendapat minat dari klub-klub di Arab Saudi, tetapi para perwakilannya menjelaskan bahwa prioritas mutlaknya, seandainya ia hengkang dari Stadion Spotify Camp Nou, adalah pindah ke Liga Primer Inggris.

Bagaimanapun juga, kenyataannya adalah bahwa pekan-pekan mendatang akan menjadi penentu dalam menetapkan masa depan Kounde, dan keputusan mengenai dirinya akan bergantung pada jumlah menit bermain yang akan ia dapatkan, serta level yang akan ia tampilkan di atas lapangan.