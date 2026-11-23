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Real Madrid berupaya menambah kekuatan fisik di lini tengah mereka dan kembali mengarahkan pandangan kepada Felix Nmecha, bintang Borussia Dortmund.

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Menurut harian Sport, Felix Nmecha yang berusia 26 tahun memiliki banyak karakteristik yang ingin ditambahkan pelatih Jose Mourinho ke dalam timnya, yakni kekuatan dan kemampuan fisik yang besar untuk bergerak ke seluruh penjuru lapangan, merebut bola, serta kemudahan luar biasa dalam menembus lini lawan dengan membawa bola.

Berdasarkan laporan situs Fussball News, Real Madrid kembali menaruh minat kepada gelandang internasional Jerman tersebut sebagai persiapan untuk bergerak mendapatkannya pada musim panas mendatang.

Ini bukan pertama kalinya nama Nmecha masuk dalam perhitungan klub berjuluk Los Blancos itu. Pada Juni lalu, Sky Sport menegaskan bahwa Mourinho secara khusus tertarik kepadanya dan telah menanyakan situasinya.

Kini, nama Nmecha kembali masuk daftar incaran Real Madrid setelah ia mengawali musim ini dengan luar biasa. Pelatih asal Portugal itu yakin sang pemain bisa menjadi kepingan yang mengantarkan proyeknya menuju kesuksesan.

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Mesin yang Tak Pernah Berhenti Berlari

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Dengan tinggi badan 1,90 meter, Nmecha dianggap sebagai salah satu gelandang dengan fisik terkuat di Bundesliga. Angka-angkanya pun mengundang decak kagum. Kecepatan maksimalnya musim ini mencapai 35,21 kilometer per jam, catatan yang luar biasa untuk pemain dengan postur seperti dirinya.

Namun, menyederhanakan kemampuannya sebatas kekuatan fisik adalah sebuah kekeliruan. Pemain Jerman yang merupakan jebolan akademi Manchester City dan menembus jajaran pemain elite bersama Wolfsburg sebelum pindah ke Dortmund itu memadukan langkah yang lebar dan bertenaga dengan kemampuan teknik yang membantunya membawa bola ke depan, melewati lawan, dan mencapai kotak penalti tim lawan.

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Nmecha bukanlah seorang playmaker dengan gaya seperti yang menjadi ciri khas Toni Kroos. Gaya bermainnya lebih mendekati Leon Goretzka. Ia adalah gelandang yang piawai bergerak ke dua arah, mampu menjelajahi area lapangan yang luas, dan mengubah bola hasil rebutan di lini belakang menjadi serangan bagi timnya. Ia bisa bermain sebagai gelandang serang maupun sebagai bagian dari duet poros tengah, tetapi masih perlu meningkatkan konsistensi penampilan dan penempatan posisinya saat bertahan.

Nmecha juga melangkah lebih jauh dalam urusan mencetak gol. Ia telah mengoleksi 5 gol dari 10 pertandingan Bundesliga setelah mencetak gol kemenangan Dortmund atas Borussia Mönchengladbach.

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Catatan ini terbilang sangat mencolok untuk pemain yang menjalankan sebagian besar tugasnya jauh dari kotak penalti lawan.

Perkembangan Nmecha pun tak luput dari perhatian klub-klub besar Eropa. Manchester United dan Liverpool juga memantau perkembangannya, sementara Dortmund sama sekali tidak berniat mempermudah kepergiannya.

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Transfer Senilai 80 Juta Euro

Klub Jerman itu menganggap Nmecha sebagai elemen penting dalam proyek mereka. Menurut informasi yang beredar, biaya untuk memboyongnya bisa mencapai sekitar 80 juta euro. Bahkan, sejumlah sumber menyebut tuntutan finansialnya bisa naik hingga 100 juta euro jika ada klub yang mencoba merekrutnya pada bursa transfer musim dingin.

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Bagi Mourinho, Nmecha merupakan opsi yang dapat memberikan kekuatan fisik, mobilitas, dan kemampuan menutup ruang di lini tengah, di saat tim tengah mencari solusi dan potensi baru di posisi tersebut. Kedatangannya akan menambah pemain dengan karakteristik berbeda yang akan sangat berguna dalam laga-laga dengan intensitas dan persaingan tertinggi.

Real Madrid kini sudah mengetahui harga yang diminta untuk merekrut sang pemain dan sadar bahwa mereka tidak akan sendirian dalam perburuan tanda tangannya. Borussia Dortmund memegang kendali, tetapi Nmecha kembali masuk radar Los Blancos. Mourinho menginginkan kekuatan fisik, dan pemain Jerman itu memilikinya dalam jumlah berlimpah.